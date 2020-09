Ai probleme cu ambreiajul? Iata obiceiurile la care trebuie sa renunti cand participi la traficul din Bucuresti

1. Nu sta la semafor cu piciorul pe ambreiaj!

2. Foloseste frana de mana la plecarea din rampa!

3. Nu utiliza partial cursa ambreiajului!

4. Nu folosi excesiv ambreiajul!

5. Evita pe cat posibil frana de motor!

6. Ai grija la plecarea de pe loc!

7. Nu elibera prea lent pedala de ambreiaj!

Daca ai o masina cu transmisie manuala, trebuie sa ai grija la anumite aspecte in timpul condusului, pentru a nu afecta ambreiajul. Daca nu mergi la un service auto Bucuresti la primele semne care arata ca ambreiajul este pe cale sa cedeze, poti avea surpriza neplacuta de a nu mai putea schimba vitezele si vei ramane cu autoturismul in drum.Pentru a evita astfel de situatii neplacute, trebuie sa tii cont de cateva aspecte aparent banale in timpul condusului, dar care pot provoca deteriorarea si patinarea ambreiajului.Aceasta este una dintre cele mai frecvente greseli. Daca ti-ai format un obicei din acest lucru, risti ca pe termen lung sa strici ambreiajul, deoarece rulmentul din kit se va uza. Este indicat ca in momentul in care astepti la semafor sa folosesti locul special conceput pentru a sustine piciorul stang langa pedala de ambreiaj.Plecarea din rampa prin controlul masinii direct din ambreiaj, duce la uzura prematura a acestuia. Pentru a evita acest lucru, trebuie sa pleci din rampa cu ajutorul franei de mana.Transmisia este partea mecanica responsabila cu punerea in miscare a masinii, fiind legatura dintre sofer si motor. Un aspect care nu se precizeaza foarte des este faptul ca trebuie sa apesi ambreiajul pana la capatul cursei pentru a nu distruge dintii pinioanelor care se angreneaza in cutia de viteze.Daca folosesti excesiv ambreiajul, in timp, vei cauza uzarea pedalei. Aceasta din urma va avea o pozitie nefireasca, iar pentru a evita cedarea ambreiajului, este necesara o vizita la un service auto din Bucuresti.Pentru a incetini, nu trebuie sa schimbi vitezele in treptele inferioare, ci sa franezi. Cu toate acestea, atunci cand asfaltul este umed, este mult mai indicat sa folosesti frana de motor.Trebuie sa fii atent sa pleci de pe loc de fiecare data, numai din treapta intai de viteza. In caz contrar, ambreiajul tau poate suferi numeroase daune.Desi nu este deloc indicata eliberarea brusca a ambreiajului, nici eliberarea lenta a acestuia nu este o solutie. Daca lasi ambreiajul mult prea usor, risti sa afectezi materialul de frictiune de pe fetele acestuia, care se va incinge, iar arcurile de pe disc nu vor mai functiona corect.● Daca simti ca pedala de ambreiaj este prea moale sau prea tare atunci cand o apesi, atunci placa de presiune poate fi pe punctul de a ceda. Din acest motiv, este necesara o verificare specializata la un service auto din Bucuresti.● Daca auzi zgomote in momentul in care cuplezi ambreiajul, este posibil ca rulmentul sa fie uzat.● Este foarte important sa te prezinti la un service auto din Bucuresti, daca simti ca pedala de ambreiaj este blocata atunci cand o apesi. De obicei, acest lucru se intampla cand parghia care apasa placa de presiune s-a blocat.● Daca observi umezeala sub pedala de ambreiaj, este posibil ca pompa hidraulica sa fie pe punctul de a ceda. Cel mai probabil acest lucru se intampla din cauza pompei hidraulice, care este pe punctul sa cedeze. Este necesar sa mergi la un service auto in Bucuresti pentru inlocuirea acesteia, pentru a nu ramane fara lichid si fara ambreiaj.● In situatia in care apesi pedala de acceleratie, iar motorul tureaza, insa masina nu prinde viteza, atunci de vina este ambreiajul. Acest lucru se intampla atunci cand ambreiajul este foarte uzat si trebuie inlocuit neaparat.● Daca auzi anumite zgomote atunci cand cuplezi ambreiajul, mergi la un service auto din Bucuresti pentru a verifica uzura rulmentului. In caz contrar, ambreiajul va ceda.In concluzie, incearca sa prelungesti durata de functionare a ambreiajului tau respectand aspectele mentionate mai sus. De asemenea, ambreiajul este o componenta importanta a masinilor cu transmisie manuala, iar din acest motiv, orice modificare pe care o sesizezi la nivelul acestuia are nevoie de o verificare specializata la un service auto din Bucuresti.