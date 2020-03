Ford iese din asociatia producatorilor romani de automobile, din cauza nemultumirilor din ultimii ani

"Ratiunea esentiala pentru care am decis parasirea organizatiei APIA tine de nevoia unei abordari unitare si fundamentate a problematicilor cu care industria auto se confrunta, astfel ca anumite aspecte semnalate de catre noi de-a lungul anilor nu au fost gestionate cu nivelul de prioritate impus in mod obiectiv de importanta fiecarui subiect in parte. Cu toate acestea, ne dorim sa ramanem in dialog si salutam pe aceasta cale deschiderea pe care APIA a manifestat-o pentru a institui un dialog constructiv cu celelalte asociatii de profil", a explicat Cristian Prichea, director general Ford Romania NSC.Potrivit sursei citate, decizia de iesire a Ford Romania din APIA isi va produce efectele incepand cu data de 1 aprilie 2020.Ford Motor Company este o companie globala cu sediul in Dearborn, Michigan. Compania proiecteaza, produce, comercializeaza si furnizeaza o linie completa de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford si vehicule de lux Lincoln, ofera servicii financiare prin Ford Motor Credit Company si urmareste sa ocupe pozitii de top in domeniul electrificarii, vehiculelor autonome si solutiilor de mobilitate.Compania are aproximativ 190.000 de angajati, la nivel mondial.In Europa, Ford produce, vinde si deserveste vehiculele marca Ford pe 50 de piete individuale, avand aproximativ 46.000 de angajati in unitatile proprii si in asocierile in participatie consolidate si aproximativ 61.000 de angajati, daca includem si societatile neconsolidate.Pe langa Ford Motor Credit Company, operatiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienti Ford si 19 unitati de productie (12 unitati proprii si sapte asocieri in participatie neconsolidate).Primele autoturisme Ford au fost expediate in Europa in anul 1903, iar in acelasi an a fost fondata Ford Motor Company. Productia europeana a marcii a demarat in anul 1911.