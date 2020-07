Ai ITP-ul expirat sau ai picat inspectia? Iata ce te asteapta daca esti oprit pe strada de Politia Rutiera

Tocmai de aceea, poate fi un lucru foarte frustrant sa pici inspectia ITP, in special daca nu te asteptai la asta si nu stii ce ai de facut ulterior. Din momentul in care masina ta urca pe un elevator auto , problema nu se mai afla in mainile tale, iar rezultatul inspectiei depinde doar de starea tehnica a masinii.Tocmai de aceea, e important sa iei dinainte toate masurile necesare pentru a te asigura ca masina ta se afla in cea mai buna stare inainte de inspectie.Din nefericire insa, nu poti sa le prevezi pe toate si exista intotdeauna riscul sa treci ceva cu vederea sau sa nu realizezi ca masina ta are o defectiune care va duce la un esec in cadrul inspectiei. De asemenea, exista problema foarte comuna, cea a expirarii ITP-ului, de care se lovesc soferii care nu ajung la timp pentru inspectie.Iata cu ce te poti confrunta daca te gasesti intr-una din aceste situatii:Din punct de vedere legislativ, conducerea unui vehicul fara ITP valabil echivaleaza cu conducerea unui vehicul neinmatriculat. In consecinta, unui sofer prins fara ITP i se vor retine talonul si placutele de inmatriculare ale masinii, iar acesta va primi amenda si o dovada fara drept de circulatie.Desigur, asta inseamna, totodata, ca soferul va fi nevoit sa cheme o platforma pentru a ridica automobilul sau sa-l impinga fizic pana la destinatie, nemaiavand dreptul de a-l conduce.Registrul Auto Roman poate colabora cu Politia Rutiera pentru a dispune controale tehnice la masinile suspecte din trafic. In cazul in care este gasit un vehicul care nu se ridica la standardele stabilite pentru siguranta in trafic, urmeaza amenzi si retinerea de documente. Insa, in acest caz, controalele nu vizeaza doar masinile fara ITP, ci si pe cele care au obtinut un ITP valabil in mod fraudulos, in ciuda unor defectiuni grave, usor de observat.In aceasta situatie, masina ta va fi verificata pe un stand de frana in laboratorul mobil al RAR, iar, in cazul in care sunt descoperite probleme, vei fi amendat si ti se va retine certificatul de inmatriculare.Amenzile date soferilor care circula fara ITP pot fi destul de usturatoare, astfel incat sa descurajeze cat mai mult aceasta practica. Astfel, in cazul soferilor care isi conduc masinile fara sa aiba ITP-ul la zi, costul unei amenzi va fi cuprins intre 1.305 si 2.900 de lei, in functie de numarul de puncte de amenda pe care le va acorda agentul constatator.Iar partea cea mai rea abia acum urmeaza. Din cauza ca vehiculele fara ITP valabil sunt considerate a fi neinmatriculate, soferii care circula cu acestea pot ajunge sa primeasca o amenda dubla, cumuland costurile unei amenzi pentru ITP expirat cu cele ale unei amenzi pentru inmatricularea expirata.Astfel, suma intreaga a unei amenzi poate fi cuprinsa intre 2.610 si 5.800 de RON, o suma deloc neglijabila. Mai mult, costurile pe care va trebui sa le suporti vor fi si mai mari, iar asta pentru ca vei fi nevoit sa platesti o platforma pentru a ridica masina si a o transporta la destinatie.