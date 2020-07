Twitter a raportat cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa

Cresterea se refera la numarul mediu al utilizatorii activi zilnic care genereaza venituri si a fost determinata in primul rand de factori externi, precum masurile de distantare fizica impuse de autoritati si discutiile intense legate de pandemia de Covid-19, informeaza Reuters, citat de NEWS.ro.Analistii anticipau un numar de 176 de milioane de utilizatori zilnici.Compania a ratat in schimb asteptarile analistilor referitoare la veniturile trimestriale, in conditiile in care impactul economic al pandemiei a afectat afacerile cu publicitate referitoare la evenimente mari.Vanzarile de publicitate, care reprezinta 82% din veniturile Twitter, au scazut cu 23%, la 562 de milioane de dolari, declin atribuit de companie sistarii cheltuielilor brandurilor, din cauza pandemiei si a tulburarilor sociale din Statele Unite. Analistii anticipau venituri de 585 de milioane de dolari, potrivit datelor firmei de analiza a pietei Refinitiv.Veniturile totale au scazut cu 19% in termeni anuali, la 683 de milioane de dolari, sustinute de cresterea constanta a vanzarilor legata de licentierea postarilor utilizatorilor catre cercetatori si comercianti.Compania a raportat o pierdere de 1,2 miliarde de dolari in trimestrul al doilea, determinata in principal de inversarea unei facilitati fiscale obtinuta anul trecut, cand a transferat proprietate intelectuala in Irlanda. Din cauza impactului pandemiei de coronavirus, Twitter nu a obtinut venituri suficiente pentru a profita de facilitatea fiscala.Excluzand impactul inversarii facilitatii fiscale, compania a consemnat o pierdere de 127 de milioane de dolari, apropiata de pierderea de 125 de milioane de dolari anticipata de analisti. In urma cu un an, Twitter a obtinut un profit ajustat de 37 de milioane de dolari.Costurile si cheltuielile au urcat cu 5%, la 807 milioane de dolari.La inceputul conferintei cu analistii, directorul general Jack Dorsey si-a cerut scuze pentru atacul hackerilor care a compromis conturile unor utilizatori cunoscuti, saptamana trecuta, afirmand ca se simte "groaznic".Intr-un comunicat, Dorsey a afirmat ca a luat masuri pentru a imbunatati siguranta si "rezistenta" la atacurile tintite impotriva conturilor. ...citeste mai departe despre " Twitter a raportat cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa " pe Ziare.com