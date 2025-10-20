UniCredit Tiriac Bank, profitul net redus la jumatate in T1

UniCredit Tiriac Bank, profitul net redus la jumatate in T1

Profitul net al UniCredit Tiriac Bank s-a plasat la 64 milioane lei (16 milioane euro) in primul trimestru din 2010, potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), cu aproximativ 50% sub nivelul raportat in intervalul similar al anului trecut, a anuntat miercuri banca, transmite NewsIn.

Profitul net conform standardelor romanesti de contabilitate (RAS) a fost de 61 milioane lei in primele trei luni din 2010.

Rentabilitatea anualizata a capitalurilor proprii (ROE) este de 11,5%, iar rentabilitatea activelor (ROA) este 1,3%.

Banca a raportat venituri de 310 milioane lei in primul trimestru din 2010, in scadere cu 8% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut in conditiile realizarii unor venituri exceptionale din trading anul trecut, in contextul volatilitatii pietei.

Cheltuielile operationale au scazut cu 3%, iar raportul intre costuri si venituri s-a imbunatatit, pana la 44,9%.

Solvabilitatea se plaseaza la un nivel de 12,83% potrivit RAS, sub media de 14,73 % din sistemul bancar anuntata de Banca Nationala a Romaniei, dupa reinvestirea integrala a profitului net aferent anului 2009.

Profitul operational net acopera de 1,8 ori provizioanele nete pentru primul trimestru, in conditiile in care acestea din urma au crescut cu aproape 150% fata de T1 2009.

"Contextul de piata a fost dificil pentru sistemul bancar, in conditiile in care economia Romaniei a ramas in recesiune in primul trimestru. Riscul de credit a continuat sa creasca, alimentat de numarul mai mare al cazurilor de neplata in randul companiilor.

Consideram ca evolutia noastra este satisfacatoare in aceste conditii si asteptam semnele redresarii, in a doua jumatate a acestui an", a declarat CEO al UniCredit Tiriac Bank, Rasvan Radu.

Volumul total al activelor bilantiere a ajuns la 20 miliarde lei (5,1 miliarde euro), in crestere cu 8,5% fata de sfarsitul lui martie 2009 si la acelasi nivel cu sfarsitul anului trecut. Soldul creditelor a crescut cu 5,1% de la inceputul anului.

Depozitele atrase de la clienti au ajuns la 10 miliarde lei, cu 5% sub nivelul de la finalul lui 2009. Creditele cu intarzieri la plata mai mari de 90 de zile s-au plasat la 7,4% din sold la finalul lui martie 2010.

Acoperirea cu provizioane a crescut la 5,4% potrivit IFRS si la 8,1% conform RAS.

Volumul total al activelor consolidate ale UniCredit Tiriac Bank, UniCredit Leasing Corporation si UniCredit Consumer Financing a fost de 23 miliarde lei la finalul lui martie 2010, nivel constant comparativ cu anul trecut. Capitalul social al bancii este de 2,3 miliarde lei. Profitul net consolidat al grupului a fost de 60,3 milioane lei in primul trimestru.

