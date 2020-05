Seful TUI: Vacantele in Europa se vor relua in iulie

"Cred ca in 2022, cel mai tarziu, vom vederea o redresare completa a turismului", a dat asigurari seful TUI, cel mai mare turoperator european.Anterior, TUI anuntase ca a fost nevoit sa scada costurile, pentru a face fata efectelor epidemiei, iar Joussen a declarat ca in viitor firma va fi flexibila in privinta detinerii de active.TUI va continua sa aiba propria sa afacere in domeniul aerian, dar configuratia ar putea fi diferita in viitor, compania analizand daca ar trebui sa detina sau sa ia in leasing aeronave, in plus fata de cate companii aeriene opereaza acum, a explicat seful TUI.."Vanzarea tuturor companiilor aeriene cred ca probabil nu ar fi realista. In urma cu trei ani aveam sase companii aeriene, acum avem trei. Este bine sa avem trei? Acestea sunt intrebarile pe care trebuie sa de dezbatem", a afirmat Fritz Joussen.Conform unui document consultat de AFP, Comisia Europeana se pregateste sa prezinte miercuri recomandarile destinate sa salveze sezonul turistic estival, prin stimularea statelor membre sa redeschida progresiv frontierele interioare pe care le-au inchis.Conform acestui document, Executivul comunitar insista asupra necesitatii ca redeschiderea sa se faca in mod "concertat", "cat mai armonios posibil" si "non-discriminatoriu".Acestea sunt simple recomandari din partea Comisiei Europene, deoarece este la latitudinea statelor sa decida ridicarea controalelor si a restrictiilor introduse pentru a limita raspandirea coronavirusului.Potrivit AFP, Bruxelles-ul sustine ca, atunci cand tarile sunt intr-o situatie epidemiologica comparabila si au adoptat aceleasi masuri preventive, ele trebuie sa fie tratate in acelasi mod. De exemplu, daca Austria decide sa isi deschida frontierele cu Germania, ea trebuie sa faca acelasi lucru si pentru frontierele cu Cehia, daca aceasta tara este intr-o situatie comparabila cu Germania. La fel, cand o tara deschide isi frontierele cu o alta tara ea trebuie sa faca acest lucru pentru toti locuitorii acelei tari, indiferent daca au sau nu nationalitatea acelui stat.Comisia Europeana va recomanda tarilor membre sa ia deciziile pe baza unei evaluari a situatiei sanitare din fiecare tara si sa comunice intre ele.Aceasta restabilire a liberei circulatii in cadrul spatiului Schengen este cruciala pentru turismul european, un sector responsabil pentru 10% din Produsul Intern Brut si asigura locuri de munca pentru aproape 12% din totalul persoanelor angajate in UE. In unele state din sudul Europei, precum Grecia, Italia, Spania si Portugalia, aceasta proportie este chiar mai mare si daca turistii nu vin in vacanta, situatia economica a acestor tari s-ar putea agrava.