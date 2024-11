Guvernul vrea sa faca turism pe lacurile din Bucuresti

Capitala va avea un circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei, care va include porturi turistice, debarcadere, piscine, dar si sali pentru activitati culturale si agrement, potrivit unui proiect al carui contract de finantare a fost semnat de primarul Sorin Oprescu si vicepremierul Liviu Dragnea.

Proiectul, realizat prin Programul Operational Regional - Axa prioritara 5, costa 88.355.487,98 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 23.519.736,61 lei, primaria Capitalei urmand sa asigure restul bugetului necesar.

"Am evitat si am sa evit sa semnez un contract si sa-l trimit in plic la un coleg primar sau presedinte a unui consiliu judetean. Prin acest demers (semnarea contractului in prezenta partenerilor - n.r.), vreau sa se inteleaga ca, si dupa semnare, ministerul ramane un partener activ", a declarat, marti, vicepremierul Liviu Dragnea, la sediul Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice, unde a fost semnat contractul de finantare a proiectului "Amenajarea circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei si zona adiacenta lor".

La randul sau, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat ca "acest proiect reprezinta un segment din cei 60 de kilometri din salba de lacuri a Capitalei, de la Straulesti la Pantelimon, respectiv un segment de mijloc care presupune mai putini bani pentru amenajare".

"Plecam din Herastrau, prin ecluza, in Parcul Bordei, respectiv Lacul Bordei, apoi in Lacul Floreasca si ajungem in Lacul Tei. Construim in primul rand o cale de acces pentru ambarcatiunile usoare. (...) Mi-am facut toate socotelile si, in conditiile unui buget de restriste, vom finaliza acest proiect", a mai spus edilul sef al Capitalei.

Proiectul va fi implementat pe o durata de 28 de luni, suprafata totala amenajata pentru turism fiind de 11,1 hectare.

In cadrul acestui proiect, vor fi amenajate sase porturi turistice, 12 debarcadere pentru ambarcatiunile mici de agrement si ambarcatiunile turistice, doua amfiteatre cu cate 240 de locuri fiecare si o sala polifunctionala cu o capacitate de 360 de locuri si o suprafata de 260 metri patrati, dar si trei piscine destinate agrementului si trei pavilioane pentru activitati culturale si agrement. Totodata vor fi realizati aproximativ patru kilometri de piste pentru biciclisti de-a lungul malurilor, dar si cinci posturi de salvamar.

"Pistele de biciclisti nu vor avea surprizele celor construite in oras, respectiv masini parcate de trotuare si alte obstacole,deoarece vor fi construite pe malul lacurilor", a subliniat Oprescu.

Potrivit lui Oprescu, prin realizarea acestui proiect vor fi create 112 locuri de munca.

