Studiu: Cum s-a modificat perceptia asupra calatoriilor dupa cateva saptamani de izolare

Efectele fara precedent ale pandemiei COVID-19 asupra turismului continua sa fie resimtite din plin in Europa si in restul lumii, oamenii continuand sa isi modifice planurile de calatorie.Dar chiar daca restrictiile sunt adaugate sau intarite, multi calatori inca sunt optimisti si abia asteapta sa porneasca din nou la drum in cursul acestui an, potrivit unui nou sondaj realizat de LuggageHero , o retea de gazduire a bagajelor in 40 de orase din Europa si America de Nord. Studiul a fost efectuat intre 5-9 aprilie 2020 prin formulare online, respectand echilibrul de gen, varsta si reprezentare geografica.Aproape 60% dintre respondenti aveau o calatorie planificata pentru lunile aprilie sau mai, iar cei mai multi dintre ei (91%) deja au anulat acele rezervari sau sunt pe cale sa faca acest lucru. Impactul economic este chiar mai mare, tinand cont ca mai mult de jumatate dintre ei urmau sa calatoreasca alaturi de cel putin inca o persoana.Adaugand mult optimism in acest peisaj, 78% au afirmat ca nu vor renunta la acele planuri atat timp cat localitatile de provenienta sau destinatiile de vacanta nu vor fi in carantina. Ceea ce inseamna ca, cel putin momentan, exista un impact de doar 22% asupra turismului intre lunile iunie-decembrie.Intrebati despre calatoriile din perioada iunie-decembrie, 54% dintre europeni deja aveau deplasari planificate, iar mai mult de 2 treimi planuiau sa mearga alaturi de cel putin inca o persoana.Dintre cei care au spus ca vor calatori in perioada iunie-decembrie, aproape jumatate (44%) afirma ca nu se vor orienta catre alta destinatie decat cea planificata deja. Totusi, 35% vor incerca sa evite orasele mari si transportul public, indreptandu-se mai ales catre parcuri naturale sau alte locatii mai izolate.Aproape jumatate dintre respondenti inca doresc sa plece in afara tarii, in timp ce 47% iau in considerare sa inlocuiasca vacantele internationale cu cele din interiorul tarii in 2020.Doar 6% dintre respondentii europeni spun ca nu vor calatori deloc in 2020, o scadere considerabila fata de sondajul efectuat cu aproximativ 3 saptamani in urma, cand 17% mentionau acest lucru. Probabil ca aceasta crestere se datoreaza fortarii calatorilor impatimiti de a sta in casele lor in ultima perioada.Precautia este in crestereLuggageHero a efectuat un alt sondaj in urma cu 3 saptamani, iar acum doar 36% dintre participanti declara ca vor avea acelasi buget de vacanta la dispozitie cu cel preconizat inaintea raspandirii virusului: 35% isi vor reduce cheltuielile cu pana la 40%, iar 29% spun ca vor taia din bugetul de vacanta mai mult de 40%, acest procent fiind intr-o usoara crestere cu 3% fata de analiza din urma cu 3 saptamani, sugerand, probabil, o continuare a economisirii intense.Respondentii la sondajul din luna aprilie arata in continuare o dorinta mare de a calatori in lunile viitoare, dar adoptand mai multe masuri de precautie, in general. Un punct important este faptul ca sondajul anterior arata ca 46% vor dispune de acelasi buget de vacanta, dar in numai 3 saptamani scaderea a fost de 10%. In ceea ce priveste inlocuirea vacantelor in strainatate cu cele din interiorul tarii, procentul aproape s-a triplat, crescand de la 17% in martie la 47% in aprilie. Deciziile privind destinatiile s-au modificat usor, cu 2% mai multi oameni (de la 33% la 35%) dorind sa evite locatii citadine, cautand mai degraba locatii in natura.Jannik Lawaetz, CEO la LuggageHero afirma ca se simte impulsionat de dorinta crescanda a oamenilor de a explora lumea si a cauta noi experiente:"Desi oamenii, pe buna dreptate, isi anuleaza calatoriile din lunile imediat urmatoare si probabil ca isi amana altele, este clar ca utilizatorii nostri sunt in continuare dedicati calatoriilor. Credem ca cererea va reveni mai puternic decat oricand pe masura ce ne vom simti din nou in siguranta sa calatorim. Personal, abia astept."Lawaetz considera ca intre timp industria turismului in general cauta noi metode de a creste valoarea serviciilor oferite si de a aduce un plus de confort calatorilor in viitor, in timp ce pastreaza siguranta si igiena ca prioritati."Intreaga industrie incearca din rasputeri sa se adapteze la ceea ce credem ca va fi un nou mod de a calatori. Aceasta va presupune si lucruri precum masurile suplimentare de igiena, platile contactless, sporirea interactiunii online si alte abordari care sa transforme aceasta criza intr-o oportunitate pentru calatorii mai sigure si mai placute pentru noi toti. In ceea ce ne priveste, echipa noastra din LuggageHero este dedicata implementarii de noi practici care sa imbunatateasca si mai mult calitatea interactiunii cu clientii nostri, sporind atat distractia, cat si economiile si siguranta.