Wizz Air anunta reduceri la biletele de avion

Promotia este valabila pentru toti clientii, iar calatoriile pot avea loc intre 1 aprilie si 31 octombrie 2021, ceea ce inseamna ca doritorii isi pot planifica vacanta de vara.Rezervarile se pot efectua pe wizzair.com sau prin aplicatia de mobil WIZZ.Wizz Air le recomanda pasagerilor sa adauge WIZZ Flex la rezervare, ca masura suplimentara de protectie. Astfel, pasagerii isi pot anula zborul cu pana la 3 ore inainte de plecare fara nicio taxa si pot recupera 100% din tariful achitat initial imediat, sub forma de credit, si pot schimba datele sau chiar rutele de oricate ori doresc.