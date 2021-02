Romanii se orienteaza catre vacantele pe ambarcatiune. Sunt mai ieftine si mai pline de senzatii

Unul dintre efectele pandemiei si restrictiilor de anul trecut este accentuarea preferintei pentru calatoriile in familie sau doar cu prietenii apropiati, cu cazarea in vile private inchiriate, vacantele cu rulota sau pe barca.Pentru amatorii de vacante exotice, platformele de turism pun la dispozitie ambarcatiuni chiar si in Polinezia Franceza, Seychelles, Thailanda sau Caraibe, preturile pornind de la 135 euro/zi pentru un iaht cu vele, cu 2 cabine si capacitate de 4 persoane. Cea mai scumpa ambarcatiune poate fi inchiriata cu 9000 euro/zi.Grecia si Croatia cele mai cautate destinatii pentru vacantele nauticeSezonul de sailing incepe, de obicei, in luna aprilie si se intinde pana spre jumatatea lunii octombrie, in functie de destinatie. Conform datelor furnizate de specialistii Vola.ro, cele mai cautate destinatii pentru acest an in randul romanilor sunt Grecia si Croatia, pentru care se inchiriaza ambarcatiuni medii, cu o capacitate de 8-10 persoane. Cele mai solicitate perioade sunt lunile de vara, indeosebi iunie si iulie.Interes crescut pentru inchirierea de barci si iahturi inca din luna ianuarie - Rezervarile online pentru ambarcatiuni s-au triplatNumarul de rezervari de ambarcatiuni efectuat in ianuarie 2021 s-a triplat comparativ cu decembrie anul trecut, potrivit platformelor de rezervare."Amatorii de vacante nautice stiu ca pentru barci si iahturi rezervarile trebuie facute din timp, astfel ca ne-am bucurat sa constatam un interes crescut pentru Vola Boats inca de la inceputul anului. Suntem prima agentie de turism online din Romania care faciliteaza efectuarea de astfel de calatorii aparte in unele dintre cele mai frumoase porturi din lume. Oferim, bineinteles, asistenta in limba romana atat la cumparare, cat si pe tot parcursul vacantei", a declarat Claudia Tocila, director de marketing Vola.ro.Mai puteti citi:Fenomenul fostilor procurori si judecatori care revin in magistratura doar cateva luni pentru pensii de mii de euroIoan Niculae, dat in urmarire de politie, anunta ca se va intoarce vineri in tara fiindca n-a gasit avionNici prea mult, nici prea putin: De cate ori e indicat sa faci sex pe saptamanaPasaportul de vaccinare, doar o chestiune ...citeste mai departe despre " Romanii se orienteaza catre vacantele pe ambarcatiune. Sunt mai ieftine si mai pline de senzatii " pe Ziare.com