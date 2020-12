Tara din apropierea Romaniei unde iti poti face concediul de iarna in siguranta. Ce alte destinatii mai poti alege

"In vacanta de iarna, lumea se ducea, fie in marile capitale europene, fie la schi in Austria, Turcia sau Grecia. Cu precadere, romanii din Capitala mai mergeau si la Bansko, iar cei din Ardeal alegeau Ungaria la ape termale", a declarat Cezar Dumitru, expert in calatorii.Anul acesta, la bulgari nu mai poti merge pentru ca intri in carantina 14 zile, iar Ungaria s-a inchis complet."Poti sa mai intri acolo doar in interes de serviciu, cu o permisiune de la job. Cu toate acestea, au lasat acces liber pentru jurnalisti si bloggeri "in exercitiul functiunii". Si in Austria poti merge, cu test COVID-19, dar este cam in lockdown. Statiunile de schi sunt inchise pana la inceputul anului viitor, iar cine mergea acum in Austria pentru asta se ducea. In orasele de city-break, ori faci carantina, asa cum este la Londra si Roma, ori sunt in lockdown, asa cum este la Paris", ne-a spus Dumitru.Ce alternative mai aiIn principiu, o singura tara din jurul Romaniei a mai ramas pe lista verde. Este vorba despre Albania. Si noi suntem "verzi" pentru ei, si ei pentru noi. De asemenea, mai poti merge in Malta. Dar in cazul acestei tari care are o populatie mai mica decat Bucurestiului, ai nevoie de test COVID-19 pentru a intra, in schimb pentru a te intoarce in tara nu iti trebuie nimic pentru ca este pe lista verde.Sau daca nu, poti merge prin tara pe unde mai este liber sau nu prea aglomerat. De asemenea, daca esti mai cu dare de mana, poti alege un charter catre destinatiile mai indepartate precum Egipt sau Maldive."In Maldive, au pus mai intai doua zboruri, unul pe 26 decembrie si unul pe 2 ianuarie. Cu un avion A330. Ambele curse s-au vandut in mai putin de 24 de ore. Apoi au mai pus pe 9 si pe 16 ianuarie. Si acestea s-au epuizat in 48 de ore. Asa ca acum au pana in februerie, o data pe saptamana, iar de Revelion au mai introdus doua curse Tarom care vor opri in Dubai pentru alimentare ...citeste mai departe despre " Tara din apropierea Romaniei unde iti poti face concediul de iarna in siguranta. Ce alte destinatii mai poti alege " pe Ziare.com