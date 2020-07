Preturile de cazare in Romania, Bulgaria si Grecia, de la 1 august. Analiza comparativa pentru cele mai importante 25 de statiuni turistice

Ziare.com a facut o analiza a preturilor pe litoralurile din Romania, Bulgaria si Grecia pentru a va arata care sunt ofertele la cazare in hotelurile de 3 si 4 stele chiar in prima saptamana a lunii august (1-8 august), folosind platforma Booking.com, dar si alternativele locale ale fiecarei tari.MamaiaIn Mamaia si Mamaia Nord cele mai mici preturi la hotelurile de 3 stele variaza intre 2.200 si 3.500 de lei pentru o saptamana de cazare. Cele mai ieftine hoteluri nu sunt chiar atat de apropiate de plaja asa cum ar dori ofertantii sa creada turistii. De asemenea, majoritatea hotelurilor de 3 stele nu ofera prea multe servicii incluse in pret, astfel ca, micul dejun poate fi considerat un moft.La hotelurile de 4 stele, din Mamaia preturile pornesc de la 3.700 de lei si se opresc la aproape 10.000 de lei pentru o saptamana de cazare. In cazul celei mai scumpe oferte vorbim de un apartament de 100 mp cu un dormitor in nordul statiunii. Pe de alta parte, oferta cea mai ieftina se lauda in ca in acesti bani aveti inclus si un mic dejun exceptional, dar cazarea se va face intr-un studio de 30 mp cu vedere la gradina.Eforie NordAici, preturile pentru cazarea de 3 stele in hoteluri porneste de la 1.500 de lei/ sejur si se opreste undeva la valoarea de 3.200 de lei pentru aceleasi conditii.La cele mai mici preturi, de obicei, cand vedeti, "plaja in apropiere", asteptati-va sa mai mergeti cel putin 5-10 minute pana acolo. Asta inseamna ca va trebui sa traversati o parte din statiune pentru a ajunge sa simtiti nisipul sub picioare. De aceea, este recomandat ca inainte sa faceti rezervarea sa verificati si locatia hotelului pe harta. In schimb, la cel mai scump hotel din oferta de 3 stele, plaja este la 100 de metri.La hotelurile de 4 stele, pretul cazarii variaza intre intre 3.600 si 5.400 de lei. Majoritatea variantelor pentru aceasta clasificare ofera micul dejun inclus in pret.CostinestiIn "statiunea tineretului" preturile variaza intre 2.500 si 2.600 de lei pentru o saptamana de cazare. Dar trebui sa stiti ca, in general hotelurilor li se face o concurenta acerba din partea pensiunilor. Cu toate acestea, serviciile oferite de unele si de altele difera ca de la cer la pamant. La majorit ...citeste mai departe despre " Preturile de cazare in Romania, Bulgaria si Grecia, de la 1 august. Analiza comparativa pentru cele mai importante 25 de statiuni turistice " pe Ziare.com