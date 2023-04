Ponturile unui turist care a locuit 4 luni în Cipru. Topul celor mai bune plaje: ”Va trebui să ajungeți devreme pentru a găsi un șezlong”

Turiștii care descoperă Cipru se îndrăgostesc iremediabil de această țară paradisiacă ce are peste 50 de plaje numai bune pentru lenevit la soare.

Megan Churchill a locuit patru luni în Cipru, timp în care a explorat cât de multe plaje a putut astfel încât să poată face ulterior un top al acestora, publicat pe goatsontheroad.com.

”S-ar putea să vă surprindă, dar Cipru are plaje foarte variate, diferă de la un loc la altul. De exemplu, unele au nisip fin, pe când altele au pietre. Am enumerat plajele mele preferate din Cipru pentru a vă ajuta să vă planificați cel mai bine călătoria pe insulă”, a scris Megan Churchill, blogger de travel.

1. Golful Smochinului, Protaras

Golful Fig Tree are una dintre cele mai faimoase plaje din Cipru și este ușor de înțeles de ce. Amplasat într-un golf adăpostit în partea de est a insulei, Golful Fig Tree are nisip fin incredibil și ape albastre calme și limpezi. Este situat lângă popularul oraș turistic Protaras.

Veți găsi baruri și cafenele situate de-a lungul plajei, șezlonguri, echipamente de închiriat pentru activități acvatice și puteți chiar să faceți și o excursie cu barca. În plin sezon, adică în iulie și august, este una dintre cele mai aglomerate plaje din Cipru. Va trebui să ajungeți devreme pentru a găsi un șezlong sau chiar un petic de nisip. În afara sezonului, este mult mai liber.

2. Plaja Malindi, Limassol

Situată la capătul nordic al orașului Limassol, Malindi Beach este una dintre cele mai bune plaje din Cipru. Plaja Malindi este uriașă, are multe șezlonguri, dar și mult nisip pentru cei cărora le place să stea pe prosop. Apa este foarte liniștită și deloc adâncă.

Apa ajunge la înălțimea genunchilor cel puțin 50 de metri, așa că este un loc grozav mai ales pentru copii. Localnicii și turiștii vin deopotrivă la Malindi Beach Bar pentru mâncare, cocktailuri și priveliște. Este foarte popular și, prin urmare, mai scump. Există totuși și cafenele mai ieftine pe plajă, unde găsiți gustări, cafea și bere rece.

Have a nice #evening from Malindi beach bar #Limassol #Cyprus pic.twitter.com/yswdi7MjOL— Guide of Cyprus (@GuideOfCyprus) May 31, 2016

3. Coral Bay, Paphos

Coral Bay Este o plajă cu steag albastru, cu facilități pentru întreaga familie. Există o plajă imensă cu o mulțime de șezlonguri de închiriat sau spațiu pentru prosoape, dacă preferați. Apa este

