Calatoriile la Petra au devenit mult mai facile

Tara si-a inchis frontierele si aeroporturile internationale in martie 2020, cand a lovit pandemia COVID-19. Si-a redeschis granitele pentru vizitatori din anumite tari, pe 5 august, iesind dintr-unul dintre cele mai stricte blocaje din Orientul Mijlociu.In conformitate cu noile reguli, calatorii trebuie sa prezinte dovada unui test PCR negativ valid, efectuat in termen de 72 de ore de la plecare, iar pasagerii cu varsta peste cinci ani trebuie sa faca un alt test PCR obligatoriu la sosirea in Iordania. Si acesta este pe cheltuiala proprie si costa 28 JD (40 USD).Turismul este foarte important pentru statul arab, deoarece reprezinta aproape 15% din PIB-ul Iordaniei, angajand aproximativ 100.000 de oameni.Iordania a devenit unul dintre cele mai vizitate state din Orientul Mijlociu, gratie oraselor sale antice si a peisajelor desertice fabuloase. Bijuteria coroanei sale este Petra,e unul dintre cele mai pretuite site-uri ale patrimoniului UNESCO, care a ocupat primul loc in topul Lonely Planet din 2020.Tara a primit 5,3 milioane de vizitatori in 2019, ceea ce a fost un record.