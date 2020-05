Investitii in turism: LuggageHero atinge obiectivul de finantare in 48 de ore

In doar 48 de ore dupa lansarea campaniei de finantare in regim privat pentru investitorii actuali, la finalul lunii Aprilie, compania daneza si-a atins obiectivul colectand Euro329,000. Campania de crowd-sourcing pe platforma Seedrs este in acest moment suprafinantata la Euro360,000 si va ramane deschisa pana la jumatatea lunii Mai.Aproximativ 35% din cei peste 450 de investitori din aceasta runda sunt dintre cei care au participat si la prima campanie de finantare, in 2019. De asemenea, Nordic Eye a investit din nou in startupul danez, suplimentand suma de anul trecut (Euro1 milion) cu inca Euro120,000."Aceste investitii ne vor ajuta sa ne extindem in continuare, dar, mai mult decat atat, arata cat de optimisti sunt oamenii in privinta revenirii turismului", a declarat Jannik Lawaetz, CEO si co-fondator al platformei de gazduire de bagaje care opereaza in 40 de orase mari din Europa si America de Nord."Marturisesc ca initial nu eram foarte sigur de felul in care va fi primita aceasta campanie," afirma Lawaetz. "Precum cele mai multe companii din zona turismului, afacerea noastra a fost aproape de blocaj. Dar imediat ce mi-am exprimat gandurile, oamenii au reactionat foarte pozitiv."Lawaetz intuieste cateva motive pentru raspunsurile entuziaste, reactii pe care le prevede si in alte sectoare din industria turismului in lunile urmatoare: "In primul rand, oamenii vor sa simta ca pot crede in ceva, ca pot investi intr-un proiect in aceste timpuri pline de obstacole, in special intr-un domeniu care aduce speranta, cum este turismul. Noi credem cu tarie ca lumea va calatori mult, din nou, si este clar ca si investitorii nostri sunt de aceeasi parere."In aceasta perioada, LuggageHero a reusit sa isi pastreze dezvoltarea concentrandu-se pe viitor si implementand multe dintre ideile care vor aduce o valoare adaugata atunci cand calatoriile vor fi din nou in prim-plan. Este, de asemenea, ajutata de faptul ca sediul central se afla in Danemarca, o tara care a asigurat imediat sustinerea micilor intreprinzatori.Anul trecut, compania a colectat Euro1,547,524 din prima runda de finantare prin Seedrs. A folosit acest fond pentru a se extinde in 36 de noi orase din Europa si America de Nord si a achizitionat competitorul american Knock Knock City pentru a asigura dezvoltarea in Statele Unite. Scopul acestei runde de finantare este sa continue extinderea geografica si sa dezvolte servicii adiacente. In acest moment serviciul de gazduire are peste 1000 de locatii partenere, afaceri locale existente precum cafenele, hoteluri sau magazine. Din 2016 (anul lansarii) si pana in prezent a gazduit bagaje pentru mai mult de 2.2 milioane de ore.