Ghid de vacanta in Grecia. Ce reguli trebuie sa respecti si care sunt amenzile pe care le poti primi

Situri arheologice si muzeeSiturile arheologice si muzeele permit intrarea unui numar fix de vizitatori pe ora, asa ca nu va enervati pe situatie, mai ales ca decizia de limitare a accesului. Este pentru siguranta voastra. Li se recomanda vizitatorilor sa foloseasca masca, sa foloseasca igienizant sanitar si sa pastreze distanta. In muzee, purtarea mastii este obligatorie. In cazul in care turistii doresc sa faca vizite culturale sunt incurajati sa achizitioneze biletele online. Distanta minima intre turisti trebuie sa fie de 2 metri.Siturile arheologice si-au marit programul de vizita pe timp de vara (8.00-20.00) pentru a evita formarea aglomeratiilor. Acestea vor avea demarcate rute specifice, iar intrarea si iesirea vor fi separate prin panouri de plexiglas.Reguli la terasePotrivit cerintelor guvernului elen, proprietarii localurilor trebuie sa aseze mesele doar afara si pe terase semi-inchise, la o distanta de siguranta intre ele. Astfel ca fiecare client va trebui sa aiba un spatiu de cel putin un metru patrat daca masa este in aer liber, si de 2,2 metri patrati, daca masa este in spatiu inchis. Numarul maxim de persoane care pot sta la o masa este de sase, exceptie de la aceasta regula facand familiile cu copii mici. Angajatii teraselor si restaurantelor sunt obligati sa poarte masca, in timp ce clientilor le este recomandat sa o poarte, potrivit Greece Health First.Amenzi in GreciaDaca turistului i se solicita documentul PLF (Passenger Locator Form) si nu-l prezinta, acesta este pasibil de o amenda de 500 de euro, potrivit eKathimerini.com.Daca turistul este prins fara masca va fi amendat cu 150 de euro.In schimb, pentru vitezomani, amenzile sunt si mai dure. Astfel, pentru cei care sunt prinsi cu o viteza de pana la 20 km/h peste limita, amenda este de doar 40 de euro. Cei care circula cu peste 130 km/h pe autostrazile Greciei vor primi o amenda de 350 de euro si se vor alege si cu permisul suspendat pentru 60 de zile.Aceeasi pedeapsa se aplica pentru viteze de peste 120 de km/h pe restul drumurilor din Grecia.Daca turistul este prins la volan cu o alcoolemie de peste 0,60 mg/l, amenda este de 1.200 de euro, acestuia i ...citeste mai departe despre " Ghid de vacanta in Grecia. Ce reguli trebuie sa respecti si care sunt amenzile pe care le poti primi " pe Ziare.com