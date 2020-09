Formularul PLF si testul negativ COVID-19, cerut in continuare de Grecia pana la 30 septembrie

"Masura se aplica in continuare, pana la data de 30 septembrie orele 23.59. Precizam ca autoritatile elene isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment conditiile de intrare pe teritoriul national, precum si retestarea unora dintre turisti la punctele de trecere a frontierei", au anuntat oficialii romani.Acestea recomanda consultarea paginii web a MAE, la sectiunea "Conditii de calatorie".Precizarea vine dupa ce, tot mai multi romani incearca sa afle, de pe grupurile de Facebook sau de pe alte plaforme, daca va mai fi nevoie de un test COVID-19 negativ dupa anumite date. ...citeste mai departe despre " Formularul PLF si testul negativ COVID-19, cerut in continuare de Grecia pana la 30 septembrie " pe Ziare.com