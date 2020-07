EXCLUSIV Consecintele preturilor exorbitante cerute in statiunile romanesti de la Marea Neagra: "Unii turisti straini sunt prea saraci pentru litoralul nostru"

"Este clar ca 2020 va fi anul turismului intern pentru Romania. Majoritatea turistilor din toata lumea aleg, in prezent, in contextul Covid-19, propria tara sau destinatiile vecine. Majoritatea turistilor care si-au achizitionat pana in prezent, pe ultima suta de metri, o vacanta pe litoral sau oriunde in tara apartine, clar, segmentului 18-45 de ani. Alaturi de acestia, sunt turistii care deja efectuasera rezervari in regim early booking si nu doresc sa-si piarda banii, respectiv concediul", spune consultantul.Satele din Transilvania atrag mai mult decat oricandPe de alta parte, in acest moment, de reluare a turismului intern si de "rodaj", Romania poate incepe sa-si faca si o campanie de imagine externa, pentru atragerea, pe viitor, a turistilor straini, mai crede consultantul in turism."Pentru cine gandeste in perspectiva, 2022 va putea fi un an extraordinar, daca ne-am misca de pe acum. Putem arata ca Romania este o tara verde si, in pofida cresterii temporare a cazurilor de COVID-19, situatie intalnita si in alte tari, asteptam pe viitor turistii straini", mai spune Badulescu.Chiar daca nu vor veni in numar mare in acest an, strainii vor percepe Romania drept o destinatie sigura, atractiva, de luat in calcul pe viitor."Sezonul estival va fi sustinut, pana cel putin in septembrie, de catre turistii romani, insa dupa aceea se va simti mult lipsa turistilor straini, daca nu ii vom avea. Litoralul atrage, momentan, in proportie covarsitoare, turisti romani, insa Transilvania, Bucovina, Delta Dunarii, Bucurestiul, Sibiul, Brasovul, zonele de turism rural si multe alte destinatii au devenit din ce in ce mai atractive pentru straini, in ultimii 10 ani", a mai spus Badulescu.La ora actuala, vedetele interne ale sezonului estival sunt litoralul, alaturi de Delta Dunarii, care inregistreaza, mai ales pe week-end, un grad de ocupare spre 100%, datorita faptului ca este o destinatie verde, neafectata de pandemie. De asemenea, foarte multi romani aleg pensiunile rurale si agroturistice pentru natura si pentru a evita aglomeratia.Cu gandirea "scurta" batem pasul pe locPotrivit lui, in ceea ce priveste turismul, mai ales cel de incoming, Romania inca nu a invatat lectia planificarii si a rabdarii. Lasand la o ...citeste mai departe despre " EXCLUSIV Consecintele preturilor exorbitante cerute in statiunile romanesti de la Marea Neagra: "Unii turisti straini sunt prea saraci pentru litoralul nostru" " pe Ziare.com