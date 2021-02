Destinatii externe pentru vacanta de Paste 2021

Iata cateva sugestii pentru tine si familia ta, astfel incat sarbatorile pascale sa fie un prilej de bucurie si de relaxare:Vacanta de Paste in GreciaCu siguranta ca iti doresti sa ai soare, mare, o atmosfera familiara si oameni care sa celebreze alaturi de tine sarbatoarea de la inceputul lunii mai. Ca sa ai toate acestea, alege o oferta de sejur in Grecia, in una dintre statiunile de la Marea Egee, Marea Ionica sau Marea Mediterana:CretaCea mai sudica insula greceasca la Marea Egee, Creta te intampina cu peisaje unice, atmosfera vesela si o colectie impresionanta de muzee si obiective turistice. Trecutul fascinant, vestigiile antice, bisericile de piatra te vor impresiona si vor da valoare momentelor de sarbatoare impreuna cu cei dragi. Iar cultura gastronomica locala si ospitalitatea oamenilor te vor convinge ca insula Creta are cate ceva pentru fiecare.Poti sa alegi luxul hotelurilor de 5 stele precum Creta Maris, Aldemar Royal Mare, Fodele Beach Hotel. Gasesti oferte all inclusive perfecte pentru vacanta cu famila, in hoteluri de 4 stele ca Star Beach Village Hotel, Golden Beach Hotel sau poti sa optezi pentru un complex de apartamente de 3 stele cum este Bella Elena Apartments.ZakynthosPe malul Marii Ionice, la Zakynthos, gasesti una dintre cele mai frumoase plaje din lume, plaja Navagio, dar si alte locuri mirifice, printre care merita amintite Parcul Maritim National si Pesterile Albastre.Fara indoiala ca Zakynthos este destinatia preferata a iubitorilor de peisaje marine si sporturi acvatice. Ofera de cazare este diversa, pentru toate gusturile si bugetele: ai hoteluri de 5 stele, Lesante Hotel & Spa sau Best Western Galaxy Beach, dar si de 4 sau 3 stele: Astir Palace, Zakantha Beach, Astir Beach.RhodosPentru o vacanta de Paste in Grecia care sa fie pentru toate varstele alege Rhodos, cea mai mare si cea mai estica insula din Marea Egee, si a patra ca marime din Grecia.Gasesti aici un adevarat muzeu de arheologie in aer liber, istoria si cultura elena ofera experiente interesante la tot pasul. Farmecul pitoresc al caselor, gastronomia locala si vinurile ...citeste mai departe despre " Destinatii externe pentru vacanta de Paste 2021 " pe Ziare.com