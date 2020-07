Cine este femeia care sustine ca Grecia, Turcia si Bulgaria "finanteaza masiv presa" ca sa denigreze litoralul romanesc

In plus, operatorii de turism din Grecia si Turcia ofera servicii net superioare celor intalnite pe litoralul romanesc al Marii Negre.Cu toate acestea, cele trei tari, Bulgaria, Turcia si Grecia, sunt acuzate de fosta presedinta a Autoritatii Nationale pentru Turism, Anca Pavel Nedea, de faptul ca finanteaza masiv o campanie de presa vizand denigrarea litoralului romanesc.In prezent, Nedea este director al Organizatiei Patronale Mamaia Constanta si impreuna cu fratele sau administreaza un hotel in Cap Aurora. Mai mult, familia detine si o cunoscuta platforma online de rezervari - litoralulromanesc.ro."Este foarte frustrant pentru un manager, antreprenor, consultant sa vada in continuare aversiunea pe care o avem fata de litoralul romanesc. Este la moda de foarte multi ani. Alte destinatii, cum sunt Bulgaria, Grecia si Turcia, finanteaza masiv presa de litoral si presa din Romania in general sa spuna lucruri bune despre ele si lucruri foarte rele despre propriul litoral. Am observat campania sustinuta impotriva litoralului romanesc", a spus Nedea, citata de Stirile Pro TV Desi acuzatiile sunt destul de grave la adresa celor trei tari, fosta sefa ANT nu a venit cu nici o proba in a-si sustine afirmatiile.Potrivit ei, se afla in desfasurare o campanie "extraordinar de agresiva" la nivel central fata de litoralul romanesc. "Este un moment pe care refuzam sa ni-l mai fure cineva. E timpul sa depasim aceste subiecte tabu legat de litoralul romanesc", a declarat Nedea in fata jurnalistilor.Hotelurile lui Ceausescu, hoteluri bune cu iz istoricHotelurile comuniste, dintre care multe se afla in paragina pe litoralul romanesc, sunt vazute de fosta sefa ANT ca fiind unele cu potential de a fi refacute cu fonduri europene."Cred ca nu este nimic mai frumos intr-o destinatie decat sa faci istorie. Multi incearca sa readuca la viata hoteluri foarte bine facute pe vremea lui Ceausescu. Nu trebuie lasate in paragina. Rolul nostru este sa investim, sa schimbam perspective. Cred ca in cinci ani sudul litoralului o sa fie o destinatie unde ne va placea sa ne visam o experienta. Nu trebuie sa cada Mamaia ca sa creasca sudul. Putem fi si noi o Coasta de Azur", mai spune Nedea.Nedea crede ca dezvoltarea litoralului nu s-a pus in practica p ...citeste mai departe despre " Cine este femeia care sustine ca Grecia, Turcia si Bulgaria "finanteaza masiv presa" ca sa denigreze litoralul romanesc " pe Ziare.com