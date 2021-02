Conform airlinestravel.ro, zborul va fi efectuat cu o aeronava Embraer E195, care va survola zona la o altitudine mica, de 900 de metri, de-a lungul raului Dnipro, in locul uneia dintre cele mai grave catastrofe din istorie.Dezastrul a avut loc in anul 1986, iar zona a ramas neamenajata din cauza nivelurilor ridicate de radioactivitate. Cu toate acestea, "zona de excludere" a devenit in ultimii ani o destinatie populara pentru turistii ce calatoresc in Ucraina.Aeronava va survola si aerodromul fabricii Antonov din Gostomel, casa An-225 Mriya. Zborul va avea o durata de aproximativ o ora si 10 minute iar pretul unui bilet este de 95 de dolari.Ghizii turului vor fi chiar pilotii UIA, care le vor oferi pasagerilor povesti de aviatie, dar si despre ceea ce s-a intamplat la Cernobil acum 35 de ani, cand cantitatea de radiatii eliberata este de cel putin 100 de ori mai puternica decat cea eliberata de bombele atomice de la Nagasaki si Hiroshima.Citeste siUnde putem calatori fara restrictii daca ne-am vaccinat de CovidTara care impune carantina chiar si vaccinatilor ...citeste mai departe despre " Cat costa un zbor deasupra Cernobilului, ultimul moft turistic in pandemie " pe Ziare.com