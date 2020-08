Cele mai atractive locuri de vacanta in Grecia, in septembrie. Ghid de calatorie ca sa nu ratezi "hiturile" de pe insule

Cei mai multi dintre noi iesim din vara lui 2020 nicidecum cu bateriile incarcate, ci mai obositi ca niciodata. Vacantele au fost dictate anul acesta de pandemie - cat mai aproape de casa. Cei care s-au incumetat ceva mai departe au avut multe batai de cap, cu acte suplimentare, teste COVID si riscurile schimbarii regulilor, de pe o zi pe alta. Impredictibilitate totala.Totusi, cu si fara pandemie, nu se poate trai in stres continuu, fara sa-ti tragi sufletul, departe de toate grijile, macar cateva zile.In septembrie - ba chiar si-n octombrie - destinatiile de vis si cel mai aproape de noi raman insulele Greciei.Plaje si golfuri dumnezeiesti, cu nisip fin sau pietricele de marmura in toate culorile si stanci spectaculoase, mari in infinite si ireale nuante de albastru, linistite ca un lac sau cu valuri mereu cristal de limpezi, munti si paduri verde smarald, livezi de maslini, orase vechi cu stradute pietruite, cu tufe de busuioc si rozmarin tasnind salbatic pe marginea drumului, case cu garduri colorate si muscate la ferestre, situri arheologice, sate pescaresti, taverne unde seara se strang batranii locului si sporovaie despre politica si fotbal (acum, probabil, si despre pandemie), specialitati delicioase gatite de maini de bunicute grecoaice, oameni calzi, si buni, si primitori (hotarat lucru, ospitalitatea a fost inventata in insulele grecesti), capre si pisici libere, vai pline de fluturi - bucatele de Rai, scaldate in lumina aurie a lui septembrie, imprastiate in trei mari.Ziare.com va prezinta cateva dintre ele, unde puteti trai un septembrie de neuitat de frumos:INSULA THASSOSSupranumita si Insula de Smarald, Thassos este o destinatie foarte iubita de romani. Si nu doar pentru ca e cea mai apropiata insula a Greciei - 550 de km, aproximativ sapte ore si jumatate de drum cu masina, pana la ferryboat - ci si pentru ca aici gasesc un adevarat paradis, mult mai curat si la preturi mai mici decat acasa. In plus, sunt tratati cu respect, ba chiar cu prietenie - meniurile sunt si in limba romana si nu se pleaca de la vreo taverna sau magazin de suveniruri fara "ceva din partea casei".La doar 8 km de Grecia continentala, tarmurile insulei Thassos sunt scaldate de apele Marii Egee. Privita ...citeste mai departe despre " Cele mai atractive locuri de vacanta in Grecia, in septembrie. Ghid de calatorie ca sa nu ratezi "hiturile" de pe insule " pe Ziare.com