Decizie fara precedent: Bulgaria se inchide pentru turistii din Romania

Tara vecina de la sud a luat o serie de masuri fara precedent, care vor intra in vigoare chiar de astazi. Potrivit autoritatilor de la Sofia, acestea vor fi valabile intre 27 noiembrie si 31 decembrie, conform Novinite.bgBulgaria ia cam aceleasi masuri de preventive a epidemiei pe care le-a luat si Romania:- Prezenta in scoala este suspendata pentru elevii intre clasele 1 si 12. Se suspenda si activitatile extracurriculare in toate institutiile de educatie superioara si orele de grup sau de pregatire fata in fata.- Se suspenda vizitele la gradinite, centrele de copii si in grupurile care organizeaza servicii de grup pentru copii.- Se suspenda organizarea de congrese, seminarii, training-uri, team-building-uri si alte astfel de evenimente.- Evenimentele culturale si de entertainment se supenda, exceptie de la aceasta regula facand salile de teatru care pot fi ocupate in capacitate de maximum 30%, dar cu obligatia de a se pastra distantarea fizica si purtarea mastii.- Nu este permisa organizarea de adunari sau festivitati de natura privata cu un numar mai mare de 15 persoane.- Evenimentele sportive de natura competitiva sau antrenamentele cu persoane intr-un numar mai mare de 18 sunt suspendate, cu exceptia competitiilor internationale care au inceput deja. Toate evenimentele sportive pentru persoane peste 18 ani vor fi tinute fara audienta.- Mersul la sala de sport este interzis.- Vizitele la restaurant sunt suspendate. Numai livrararea de mancare acasa si la birou este permisa.- Se inchid salile de jocuri si cazinourile.- Vizitele in magazine de tip mall sunt suspendate, cu exceptia magazinelor alimentare, farmaciilor, magazine pentru animale, banci, asiguratori, furnizori de servicii de plata, poste. Suspendarea este numai pentru marile magazine de retail, cele mici isi vor continua activitatea ca si pana acum.