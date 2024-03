Vacantele cu charterul, la pret de autocar

Reducerile de pana la 50% promovate de companiile aeriene i-au cucerit pe clientii cu bugete mici, scotand pe tusa cursele terestre.

Vacantele cu avionul au trecut autocarele pe linie moarta.

La finele anului trecut, operatorii se asteptau ca, in sezonul estival, cererile pentru excursiile cu autocarul sa domine piata, dar aparitia reducerilor masive pentru pachetele turistice ce includ zboruri charter le-au modificat perspectiva.

Tarifele in cazul transportului aerian au scazut in acest sezon cu 30%, pana la 50%, in cazul ofertelor "Plateste unul si merg doi".

"Aceste discounturi au facut ca preturile pentru sejururile cu avionul sa ajunga la nivelul celor cu autocarul.

Iar turistii au ales prima varianta, pentru ca drumul dureaza numai doua-trei ore si se castiga astfel zile de vacanta", explica Ciprian Enea, consultant besttourism.ro.

