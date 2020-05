Nordis Group obtine pre-certificarea GREEN Homes pentru Nordis Mamaia 5*****. Urmeaza toate ansamblurile din portofoliul dezvoltatorului

Astfel, Nordis Mamaia 5***** a obtinut pre-certificarea GREEN Homes prin asumarea si intrunirea criteriilor si obiectivelor de performanta energetica si responsabilitatea fata de mediu, aferente acestei etape. Unul din cele mai importante aspecte se refera la faptul ca prin alegerea locului unde este construit ansamblul Nordis Mamaia 5***** este revitalizat un teren industrial dezafectat si are astfel un impact pozitiv asupra intregii comunitati.Designul abordat pentru constructie si tipul de materiale selectate tin cont de cele mai inalte norme de calitate pentru o cladire verde. De aceea, Nordis Mamaia 5***** foloseste designul biofilic, care aduce natura in interiorul spatiului locuit, prin plante si vegetatie diversa, oferind locuitorilor confortul creat de natura si de spatiile verzi.In ceea ce priveste, proiectul este prevazut cu statii pentru incarcarea masinilor electrice si alte masuri pentru incurajarea solutiilor de mobilitate sustenabila. Materialele si finisajele au, pentru o calitate superioara a mediului interior si impact pozitiv asupra sanatatii locuitorilor. Constructia beneficiaza si de unitati sanitare cu, irigatii eficiente si spatii verzi cu plante usor adaptabile si mentenanta redusa.Cladirea are eficienta energetica superioara, ceea ce pe termen lung se traduce in consum si facturi reduse. In constructia Nordis Mamaia 5***** au fost prevazute solutii pe baza de LED in toate spatiile de tip receptie, holuri de etaj, zona comerciala, SPA, in exterior, dar si in interiorul camerelor din fiecare cladire, echipamente eficiente si un sistem de termoizolare performant. Pentru a diminua efectul de insula de caldura urbana, care accentueaza canicula si valurile de caldura din spatiile locuite, vor fi instalate terase inierbate si acoperis verde."Suntem incantati ca am obtinut pre-certificarea GREEN Homes pentru Nordis Mamaia 5*****. Este unul dintre cele mai importante proiecte ale noastre si ne dorim sa oferim servicii de cea mai inalta calitate si, in egala masura, sa avem grija, in cel mai bun mod posibil, de natura si de mediul inconjurator. Suntem atenti cu fiecare proiect al nostru pentru ca stim cat de important este sa protejam resursele pe care le avem. Constructiile din portofoliul Nordis Group pun pe piata locala cladiri de o calitate exceptionala, iar increderea acordata de Consiliul Roman pentru Cladiri Verzi ne onoreaza", a declarat Emanuel Postoaca, presedinte Nordis Group."Apreciem determinarea si implicarea Nordis Group in cresterea standardului pentru dezvoltarea de proiecte performante si sustenabile. Salutam angajamentul de a certifica intregul portofoliu, ceea ce presupune o crestere semnificativa a numarului de cladiri prietenoase cu mediul inconjurator si mai sanatoase pentru ocupanti. Sistemul de certificare GREEN Homes este cel mai robust de acest tip aplicabil cladirilor rezidentiale, cu recunoastere a efortului de a construi sustenabil, la nivel national si european", a declarat Steven Borncamp, membru fondator Romania Green Building Council.Lucrarile pentru ansamblul Nordis Mamaia 5***** vor fi finalizate in 2021, iar constructia va avea 730 de camere de hotel si 290 de apartamente, cu o suprafata totala de 80.000 de metri patrati. Investitia se ridica la 70 de milioane de euro.