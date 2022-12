Guvernul, acuzat de USR că a introdus pe ascuns ”taxa pe soare”. PSD îl bagă la înaintare pe Virgil Popescu

USR a acuzat duminica, 4 decembrie, Guvernul PSD-PNL ca a emis in seara de dinaintea vacantei de Ziua Nationala o ordonanta de urgenta care inventeaza o noua taxa in plina criza energetica: taxa pe soare.

USR cere "stoparea publicarii in Monitorul Oficial a acestei ordonante de urgenta care pune in pericol toate tintele de investitii in energie regenerabila".

Potrivit USR, "taxa pe soare vizeaza cetatenii si firmele care au investit in panouri fotovoltaice, produc curent si il consuma in propria gospodarie sau firma". "Cetatenii si firmele vor fi obligati de stat sa monteze contoare speciale, diferite de contoarele legate la retelele nationale de energie, doar pentru a putea fi taxati pentru energia produsa de ei, consumata tot de ei", a transmis USR intr-un comunicat.

"Romania este un stat european care doreste sa treaca pe energie verde cat mai mult posibil. Primim si o gramada de bani europeni pentru asta, pe care PSD si PNL nu sunt in stare sa ii investeasca. Acum, inventeaza o noua taxa, pentru a opri romanii sa devina prosumatori. De ce? Pentru ca monopolul si piata captiva a companiilor energetice de stat trebuie protejate. Chiar cu pretul sacrificarii productiei de energie in plina criza energetica. Guvernul de securisti socialisti atinge noi culmi ale proastei guvernari", a transmis Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR.

"Statul ar trebui sa incurajeze cetatenii si firmele sa devina prosumatori si sa elimine birocratia in domeniu. Cumuland puterea mica a celor multi, vom putea asigura mai repede independenta energetica a tarii si vom creste potentialul de export de energie. In ultimii ani, 23.785 de prosumatori au ridicat instalatii cu o putere de peste 213 MW. Este cea mai mare investitie in energie din Romania din ultimii ani si a fost facuta de multi cetateni si companii, din banii lor: peste 200 de milioane de euro (estimare). In schimb, Ministerul Energiei nu este in stare sa foloseasca banii europeni din doua surse de finantare importante: 500 de milioane de euro din PNRR (negociate de USR) pentru panouri fotovoltaice; 1,4 miliarde de euro are Romania din Fondul de Modernizare al UE, ma ...citeste mai departe despre "Guvernul, acuzat de USR ca a introdus pe ascuns "taxa pe soare". PSD il baga la inaintare pe Virgil Popescu" pe Ziare.com

