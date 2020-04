Programul de Paste al supermarketurilor si hipermarketurilor

In plus, pana vineri, 17 aprilie, programul magazinelor este prelungit.Ziare.com trece in revista intervalul orar in care sunt deschise supermarketurile si hipermarketurile in perioada urmatoare.Programul pentru perioada 16 aprilie 2020 - 20 aprilie 2020 al magazinelor PENNY este urmatorul:16 aprilie 2020, 7:30 - 21:0017 aprilie 2020, 7:30 - 21:0018 aprilie 2020, 7:00 - 19:0019 aprilie 2020 - INCHIS20 aprilie 2020, 9:00 - 17:00LIDL isi inchide magazinele din Romania in prima si a doua zi de Paste, respectiv pe 19 si 20 aprilie. In celelalte zile, programul este urmatorul:13-17 aprilie (luni - vineri), 7:30-21:00 (cu cateva exceptii)18.04 (sambata), 7:30-17:00Exceptiile sunt magazinele din Caransebes (Str Ardealului nr. 127), Otelu Rosu (Str. Rozelor nr. 1A) si Blaj (Str. Clujului 7B), care au urmatorul program:13-17 aprilie (luni - vineri), 10:00-18:3018 aprilie (sambata), 8:30-17:00Duminica, in prima zi de Paste, magazinele din retaua KAUFLAND sunt inchise. In celelalte zile, programul este urmatorul:intre 15 si 17 aprilie, unitatile deschid in intervalul 6:00-8:00 si inchid in intervalul 21:00-24:00pe 18 aprilie, programul in toate unitatile este de la 07:00 la 16:00pe 20 aprilie, programul in toate unitatile este de la 09:00 la 15:00Poti consulta programul detaliat AICI.Magazinele MEGA IMAGE au program prelungit pe 16, 17 si 18 aprilie, pana la 22:00 sau 23:00, in functie de unitate. Sambata, pe 19 aprilie, cele mai multe magazine inchid la 20:00. In prima zi de Paste, toate unitatile sunt inchise, iar luni programul de functionare este 11:00-18:00. Mai multe detalii AICI.CORA isi inchide portile duminica, in prima zi de Paste, iar programul pentru celelalte zile este urmatorul:15-17 aprilie, 8:00-22:0018 aprilie, 8:00-19:0020 aprilie, 9:00-17:00Angajatii din spitale, MAI si MApN pot face cumparaturi in aceste magazine cu 30 de minute mai devreme de ora de deschidere, in baza legitimatiei de serviciu.Pana vineri, 17 aprilie, hipermarketurile si supermarketurile AUCHAN sunt deschise intre orele 8:00 si 21:00, cu exceptia magazinelor Auchan Cotroceni, care va fi deschis zilnic intre orele 8:00 - 20:00, si Auchan Obor, deschis de luni pana sambata de la ora 8:00 pana la 2 ...citeste mai departe despre " Programul de Paste al supermarketurilor si hipermarketurilor " pe Ziare.com