Ofertele se aplica doar pentru consumatorii care vor incheia noi contracte, nu si clientilor E.ON care aleg sa ramana cu preturile care erau reglementate de ANRE pana la 1 iulie, momentul liberalizarii pietei.Astfel, E.ON a lansat E.ON Promo Gas, un pachet digital care poate fi contractat exclusiv online, ce pune la dispozitia clientilor casnici gaze naturale la un pret redus cu pana la 10% comparativ cu cel din oferta reglementata: 0,079 lei/kWh, cu un abonament zilnic de 0,3 lei. Fiind un produs pentru clientii care prefera mediul digital, factura lunara este electronica si se primeste prin intemediul contului E.ON Myline.Alte pachete oferite de companie sunt E.ON Life, la pretul de 0,085 lei/kWh si achizitia unei centrale termice in rate, precum si E.ON Cool, impreuna cu un aparat de aer conditionat si servicii tehnice.Pe langa serviciile de instalare incluse in pachet, clientii beneficiaza si de un sistem de plata in rate, direct pe factura de gaz. Clientii care aleg solutia unei centrale termice au ocazia sa opteze pentru un pret cu pana la 11% mai mic decat cel din oferta reglementata: 0,085 lei/kWh pentru E.ON Life Gas, astfel economia este una sustenabila, generata atat de un consum mai eficient, cat si de un pret promotional pentru gazele naturale. ...citeste mai departe despre " Furnizorii de gaze vin cu oferte mai mici decat cele de pe piata reglementata, dar cu abonament zilnic " pe Ziare.com