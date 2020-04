De ce benzina si motorina sunt mult mai ieftine in Ungaria decat in Romania

Cele mai recente date publicate de Comisia Europeana in raportul Oil Bulletin, valabile pentru 6 aprilie, arata ca un litru de benzina costa in Ungaria, in medie, 0,804 euro, iar un litru de motorina - 0,916 euro.In niciun alt stat membru din UE nu gasim benzina mai ieftina.In Polonia, preturile erau de 0,901 euro/litru, respectiv 0,934 euro/litru, in Bulgaria - 0,910 euro/litru, respectiv 0,909 euro/litru, in Romania - 0,933 euro/litru, respectiv - 0,968 euro/litru, iar Luxemburg se remarca la diesel - 0,902 euro/litru.Astfel, pozitia Ungariei in acest top e putin atipica, avand in vedere ca, in ultimii ani, in Romania, Bulgaria si Polonia erau de obicei cele mai mici preturi (si Luxemburg la motorina).In fapt, noi am pierdut acest "titlu" de curand, avand in vedere ca pe 16 martie, aveam cei mai ieftini carburanti din UE.De ce Ungaria are preturi mai mici la carburanti ca noi?In contextul scaderii cererii la nivel mondial pentru benzina si motorina, pe fondul restrictiilor de circulatie impuse in contextul COVID-19 si razboiului de pe piata petrolului (incheiat de curand), preturile carburantilor au scazut semnificativ in ultimele luni. In plus, la inceputul anului, Romania a beneficiat si de o reducere a taxelor, dupa eliminarea supraaccizei, astfel ca am avut toate premisele sa redevenim tara cu cei mai ieftini carburanti (ceea ce s-a si intamplat, pana in aprilie, cand Ungaria ne-a detronat).Astfel, la nivelul intregii UE, la inceputul anului, benzina costa 1,443 euro/litru, iar motorina - 1,381 euro/litru. La inceputul lunii aprilie, preturile erau de 1,210 euro/litru, respectiv 1,132 euro/litru.In Romania, benzina s-a ieftinit de la 1,086 euro/litru la 0,933 euro/litru, iar motorina de la 1,115 euro/litru la 0,968 euro/litru.In Ungaria, scaderea de pret a fost si mai mare. Benzina s-a ieftinit de la 1,208 euro/litru la 0,804 euro/litru, iar motorina de la 1,274 euro/litru la 0,916 euro/litru, iar presa maghiara titra ca sunt cele mai mici preturi din ultimii patru ani.Cat despre nivelul taxarii, 63% din pretul benzinei reprezinta biruri in Ungaria, respectiv 55% in cazul motorinei. La Romania, ...citeste mai departe despre " De ce benzina si motorina sunt mult mai ieftine in Ungaria decat in Romania " pe Ziare.com