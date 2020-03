Asociatia Energia Inteligenta: Plafonarea pretului gazelor, o decizie populista care favorizeaza importatorii si furnizorii

Mii de consumatori sunt in situatia in care risca din cauza acestei interventii a statului sa achite preturi mai mari pentru gazele naturale decat daca preturile ar fi fost lasate libere sa-si continue trendul de scadere."Pe piata de gaze, avem o supraoferta inca de dinainte de aparitia pandemiei COVID-19, ceea ce a determinat ca incepand cu ianuarie 2020 preturile sa scada si chiar sa scada accentuat.Cantitatea mare de gaze ramasa in depozite la sfarsitul ciclului de extractie 2020, supraoferta din import, masurile de a "scumpi" inmagazinarea gazelor pentru ciclul 2020/2021, toate acestea determinau scaderea in continuare a pretului gazelor naturale in urmatoarele 5-6 luni", a declarat Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta."Decizia autoritatilor de plafonare este una populista, care nu tine cont de aceste realitati.Aceasta masura ar putea modifica trendul actual de scadere accentuata a pretului de pe piata gazelor naturale din Romania", a completat presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.Potrivit datelor Asociatiei Energia Inteligenta, furnizorii de gaze se confrunta cu o scadere vizibila a cererii de gaze de la declararea starii de urgenta (consumul a scazut in martie 2020 cu 15-20% fata de consumul lui martie 2019) sau chiar cu inchiderea unor consumatori.De aceea, in ultima vreme renegociaza contractele cu prelungirea termenelor de plata si scaderea preturilor.Potrivit asociatiei, autoritatile ar trebui sa modifice articolul urmator din recenta ordonanta:"In perioada starii de urgenta pretul gazelor naturale nu poate fi majorat peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonante militare, acesta putand fi doar diminuat in functie de cerere si oferta" intrucat este lacunar si nu protejeaza consumatorii finali, asa cum este intentia declarata.Acest articol ar trebui sa fie modificat in sensul urmator: "pretul gazelor naturale la consumatorul final nu poate fi majorat peste nivelul practicat in contractele existente la data...".In aceasta situatie, articolul respectiv ar avea o utilitate de prevenire a unei foarte putin posibile situatii de crestere a pretului gazelor naturale in urmatoarea perioada, la nivelul consumatorului final.Asociatia Energia Inteligenta reuneste profesionisti din ...citeste mai departe despre " Asociatia Energia Inteligenta: Plafonarea pretului gazelor, o decizie populista care favorizeaza importatorii si furnizorii " pe Ziare.com