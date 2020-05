3,4 milioane de romani risca sa aiba de la 1 iulie facturi mai mari la gaze intrucat furnizorii nu ii informeaza ca au dreptul la renegociere

80% dintre furnizorii actuali nu si-au informat "casnicii" ca urmeaza sa fie "liberalizati", prin anunturi postate pe paginile lor de internet;

83% dintre furnizorii actuali nu au facut oferte catre consumatorii casnici de gaze pentru perioada cand piata va fi liberalizata;

ofertele actuale propuse consumatorilor au preturi egale sau mai mari cu pana la 55% decat preturile din contractele existente, in conditiile in care cotatiile hidrocarburilor au scazut semnificativ, pe fondul crizei COVID-19;

ofertele actuale, pentru cei care au trecut printr-o prima ofertare si renegociere, au preturi superioare preturilor estimate de AEI ca fiind corecte si variaza intre un plus de 5,5% si 64,5% fata de acestea, in functie de regiune;

exista oferte "ciudate", cu valabilitate exagerata, de exemplu, pana in anul 2030.

Potrivit datelor centralizate de AEI, de-o parte, cei mai multi dintre furnizori, mai exact peste 80% nici macar nu isi informeaza clientii ca vor trece intr-o piata libera, unde au posibilitatea de a-si negocia pretul gazelor.De cealalta parte, numai circa 5% dintre consumatorii casnici stiu ca la data de 1 iulie 2020 vor intra in piata libera de gaze si un numar si mai mic dintre acestia (aproximativ 3%) sunt la curent cu faptul ca pretul nu va mai fi stabilit "de stat" si ca ei trebuie sa-l renegocieze impreuna cu furnizorii lor.Analiza AEI, realizata pe baza datelor site-urilor celor 35 de furnizori de gaze care vand catre consumatorii casnici din piata reglementata ne arata ca desi suntem cu 45 de zile inainte de liberalizare, furnizorii - in marea lor majoritate - nu isi informeaza clientii ca au optiunea de a-si renegocia preturile si nici nu le propun preturi noi.Mai exact, din datele prelucrate pana in acest moment de Asociatia Energia Inteligenta reiese ca:"Aceste date ne arata cu 45 de zile inainte de liberalizarea pietei de gaze dezastrul in care se gaseste procesul de pregatire a consumatorilor casnici. Avem in acest moment o dovada clara a dezinteresului majoritatii furnizorilor fata de clientii lor casnici si dispretul fata de legislatia in vigoare in Romania, dar si manifestarea sigurantei ca si pe viitor clientii lor vor fi numai ai lor. Problema cea mai mare este ca legislatia in vigoare (art. 4, Ordinul 27 al ANRE) le garanteaza ca, de fapt, clientii vor accepta pretul pe care ei il stabilesc, probabil fara nici macar sa-si dea seama ca la 1 iulie 2020 are loc un eveniment care va schimba major vietile tuturor celor care sunt consumatori de gaze", a declarat presedintele AEI, Dumitru Chisalita.Asociatia Energia Inteligenta atrage atentia ca procesul de liberalizare (asa cum evolueaza el in prezent) deschide calea aparitiei unor preturi mari la consumatori casnici, care vor fi sesizate de clienti cel mai probabil abia in lunile de iarna, cand populatia se va trezi ca are de platit facturi uriase. Totodata, acest comportament al celor mai multi dintre furnizori risca sa conduca la descalificarea notiunii de "liberalizare".Asociatia le recomanda consumatorilor de gaze sa ceara si apoi sa analizeze cu mare atentie ofertele furnizorilor inainte de a le accepta. De asemenea, AEI solicita institutiilor statului sa se mobilizeze pentru a asigura prevenirea folosirii procesului de liberalizare a pietei de gaze de la 1 iulie 2020 ca mod de crestere a facturilor clientilor casnici."Consideram de maxima urgenta constituirea unei entitati de tip SAL, asa cum este definita de Ordonanta 38/2015, care transpune directiva europeana 11/2013. Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Gazelor Naturale (SAL-GAZ) ar trebui sa fie infiintat ca sa desfasoare programe de informare pentru pregatirea consumatorilor casnici, pentru ca acestia sa-si negocieze contractele de achizitie de gaze naturale pe o piata liberalizata si sa permita solutionarea alternativa a litigiilor", a mai spus presedintele AEI.In primele zile ale anului 2020, s-a stabilit prin OUG 1 ca toti clientii casnici vor fi trecuti in piata libera de gaze. Astfel, circa 3,4 milioane de consumatori casnici, care primesc in prezent gaze la preturi stabilite de ANRE urmeaza ca incepand cu 1 iulie 2020 sa aiba gaze la preturi renegociate chiar de ei (daca stiu ca au acest drept).Concret, peste 45 de zile nu va mai exista o institutie care sa stabileasca preturile platite de consumatorii de gaze, preturile ar urma sa fie propuse de furnizori, iar clientii daca nu iau pozitie sa ajunga sa le plateasca."Aceasta schimbare importanta in societatea noastra poate afecta bugetele familiale de cheltuieli, fiind crucial modul in care se va desfasura, in contextul in care stabilirea preturilor va intra in responsabilitatea comuna a consumatorilor si furnizorilor", a adaugat Dumitru Chisalita.In martie 2020, printr-un Ordin (nr. 27/2020), Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) stabilea pasii obligatorii pe care fiecare furnizor de gaze trebuie sa ii faca pentru a pregati consumatorii casnici in privinta liberalizarii.Astfel, potrivit documentului citat, furnizorii au obligatia de a-i informa pe clientii casnici cu privire la liberalizarea pietei interne de gaze naturale si eliminarea preturilor reglementate, de a le transmite lunar clientilor casnici din portofoliul propriu o oferta cu pretul gazelor naturale pentru furnizarea incepand cu data de 1 iulie 2020, de a afisa, la punctul unic de contact, in centrele de relatii cu clientii si pe pagina principala a propriului site, la loc vizibil, informarea privind liberalizarea pietei de gaze, precum si oferta propusa.Campania Pret Corect la Gaze, lansata in 2015 de Asociatia Energia Inteligenta va continua pentru sprijinirea clientiilor casnici care urmeaza sa fie "liberalizati".Piata locala de gaze naturale destinate segmentului casnic consemneaza un consum anual de circa 3,1 miliarde mc, fiind acoperita in prezent in proportie de circa 90% de doi mari jucatori: ENGIE (care detine fostul Distrigaz Sud) si E.ON (care detine fostul Distrigaz Nord). Ceilalti furnizori care livreaza gaze consumatorilor casnici in piata reglementata sunt: Premier Energy, Gaz Est, Gaz Sud, Megaconstruct, Amarad, Cordun Gaz, Euro Seven Industry, Design Proiect, Distrigaz Vest, Coni, CPL Concordia, Gaz Nord Est, Gaz Vest, Gazmir, Harghita Gaz, Otto Gaz (Premier Energy), Premier Energy - Zimnicea, Progaz PD, Prisma Serv Company, Romgaz, Salgaz, Tulcea Gaz, Vega 93, Tehnologica Radion, Mehedinti Gaz, BERG, Nord Gaz, Nova Power&Gas, Mihoc Oil, MM Data, Macin Gaz, Instant Construct si Oligopol.Asociatia Energia Inteligenta reuneste profesionisti din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, care militeaza pentru un pret corect al gazelor naturale si pentru cresterea transparentei in piata de energie din Romania. Misiunea asociatiei este de a contribui la o mai buna informare a consumatorilor de gaze si de energie din tara noastra.