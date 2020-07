Milionarul Mohammad Murad candideaza la Primaria Constanta, familia Murad cumpara un post de televiziune pe litoral

Televiziunea care acopera judetele Constanta, Tulcea si Ialomita a trecut de la Ramona Mures (care detinea 100% din actionariat) la firma Brands Duel SRL, anunta Paginademedia.ro.Firma care a preluat actionariatul majoritar la Litoral TV este detinuta de o alta firma controlata de Hassan Murad (Business Solutions) si de Buianu Leonard Claudiu - director general al lantului hotelier Phoenicia (detinut tot de familia Murad).Cererea de licenta vine dupa ce Mohammad Murad si-a anuntat, recent, intentia de a candida la Primaria Constanta. "Daca domnul Murad va candida probabil ca televiziunea se va implica. Nu suntem nici noi naivi", a spus un membru CNA - Gabriel Tufeanu.Care a fost raspunsul reprezentantilor familiei Murad, in fata membrilor CNA: Cel putin la inceput, de proiectul Litoral TV se va ocupa directorul general al lantului Phoenicia, Claudiu Buianu.Mohammad Murad a mai fost implicat in trecut in media, in postul TV Money Channel.Dialogul membrilor CNAPaginademedia.ro mai arata ca in discutiile de astazi, Monica Gubernat, sefa CAN, a amintit si de faptul ca Mohammad Murad si-a anuntat, recent, candidatura la Primaria Constanta.Dorina Rusu: Da. Sper ca nu veti face tot timpul reclama la Phoenicia.Monica Gubernat: Inteleg ca domnul Murad vrea sa candideze la Primaria Constanta.Buianu Leonard Claudiu: Lasati-l pe domnul Murad cu intentiile de candidatura. Avem alte proiecte care ne mananca timpul, nu avem timp de campanii electorale.Radu Herjeu: Domnul Murad si-a anuntat candidaura ca independent la Primaria Constantei. Speram ca noii proprietari sa fie foarte atenti in campania electorala. S-ar putea ca unii dintre angajati, din execes de zel fata de patronul cel mai de sus, s-ar putea sa fie tentati sa greseasca ca sa ii intre in gratii. Conducerea postului trebuie sa fie atenta.Dorina Rusu: Sper sa nu fie o televiziune achizitionata inainte de campania electorala ca sa ii faca campanie domnului Murad, daca o sa candideze.Buianu Leonard Claudiu: In articolul din Adevarul, domnul Murad spune ca e posibil sa candideze.Radu Herjeu: Nu. Spune "voi candida sigur", in respectivul articol.Gabriel Tufeanu: Daca domnul Murad va candida probabil ca televiziunea se va implica. Nu suntem ni ...citeste mai departe despre " Milionarul Mohammad Murad candideaza la Primaria Constanta, familia Murad cumpara un post de televiziune pe litoral " pe Ziare.com