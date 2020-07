Ce presupune un website profesional in anul 2020?

In 2020, compania ta trebuie sa fie prezenta online. Daca nu o faci, vei pierde sansa de a ajunge mai usor in fata potentialilor clienti si de a construi credibilitate in jurul afacerii tale. Totusi, imaginea companiei tale este importanta si nimic nu trebuie lasat la voia intamplarii. Recomandarile agentiei Royalsoft pentru un site care sa iti puna cu adevarat in valoare businessul sunt urmatoarele:La inceput, orice vizitator al website-ului va fi atras de partea vizuala a acestuia. Daca designul este pe placul sau, acesta va avea suficient timp incat sa faca pasul urmator si sa parcurga informatiile de pe pagina.Daca nu le captezi atentia prin design, calatoria lor se va opri acolo. De fapt, despre asta este vorba in 2020, in materie de web design. Scopul este sa oferi utilizatorului posibilitatea sa navige usor si sa beneficieze de o experienta placuta de la un capat la altul.Daca ai in plan constructia unui nou website sau redesignul unuia deja existent, asigura-te ca respecti urmatoarele lucruri:* Designul trebuie sa fie aerisit si informatia usor de urmarit* Culorile trebuie sa fie in concordanta cu identitatea ta online* Foloseste fonturi mari, de preferat din aceeasi familie* Mergi pe principiul "LESS is MORE" pentru un design atemporalPe langa aspect, calatoria utilizatorului pe website este influentata in mare parte de modul in care acesta functioneaza. Nu e suficient sa arate bine, daca modul in care poate fi accesat lasa de dorit.Este foarte important ca site-ul sa aiba toate elementele care sa ofere o calatorie placuta clientilor. Nu uita ca viteza de incarcare face parte tot din experienta utilizatorului si nimeni nu e dispus in 2020 sa astepte secunde bune pana se incarca site-ul.Inainte de a-l concepe, trebuie sa colaborezi cu echipa de web developeri si trebuie sa te pui in locul utilizatorului pentru a gandi structura potrivita. In contextul in care traficul de pe mobil este la fel de important precum cel de pe dispozitive precum pc sau lapop, este obligatoriu ca website-ul sa se adapteze la toate aceste device-uri.Pe scurt, site-ul trebuie sa se incarce rapid, meniul sa fie bine construit si strutura sa sa aiba logica.Un alt element important pentru un website profesional in 2020 este sa ofere informatii valoroase pentru cel care intra pe site. Daca utilizatorul este atras de design si site-ul funtioneaza impecabil, urmatorul pas este sa ai un continut cat mai bun, care sa iti puna in valoare produsele sau serviciile. De cele mai multe ori, colaborarea cu un copywriter profesionist te va ajuta sa realizezi acest lucru.A trecut demult vremea cand tot continutul unui website era conceput pentru motoarele de cautare si nu pentru utilizator. De fapt, continutul site-ului trebuie sa raspunda fidel nevoilor clientilor.Valoarea pe care un continut de calitate o aduce afacerii tale este inestimabila. Clientul este interesat sa afle informatiile de care are nevoie, si sa inteleaga usor detalii despre ceea ce vinzi. Foloseste imagini personalizate, texte bine scrise si video-uri scurte prin care sa raspunzi nevoilor utilizatorilor.Optimizarea site-ului pentru motoarele de cautare este obligatorie daca vrei ca Google sa tina cont de el si sa fii prezent in rezultatele cautarilor pentru cuvinte cheie care pot aduce valoare afacerii tale. Orice afacere care se bazeaza pe o structura sanatoasa are nevoie de SEO si implicit de traficul organic venit din motoarele de cautare.Optimizarea on-page este primul pas atunci cand vrei sa devii vizibil pe Google. Optimizarea meta tagurilor, a linkurilor si a imaginilor sunt aspecte de care trebuie sa tii cont in momentul in care te gandesti sa iti construiesti un website pentru afacerea ta.In, in 2020, un website profesional trebuie sa aiba un design atragator, sa functioneze ireprosabil pe orice dispozitiv, sa contina informatii relevante pentru utilizatori si sa fie optimizat pentru motoarele de cautare. Oglinda unei companii in mediul online este websiteul, de aceea firmele de web design investesc constant pentru ca site-ul sa arate foarte bine si sa functioneze fara cusur.