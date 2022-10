O familie cu doi copii are nevoie de 8.600 de lei pe lună pentru a trăi decent în România

Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii pentru luna septembrie 2022 este de 8.659 lei pe luna, fata de 7.233 lei in septembrie 2021, in crestere cu 19,7%, arata datele Fundatiei Friedrich Ebert Romania si Syndex Romania.

Potrivit raportului, "Cosul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populatia Romaniei", valoarea cosului pentru o familie de doi adulti si un copil este de 7.112 lei pe luna, pentru o familie de doi adulti fara copii este de 5.322 lei pe luna, iar pentru o persoana adulta singura este de 3.275 lei pe luna. Recalcularea valorii cosului s-a realizat in baza indicilor de preturi comunicati de Institutul National de Statistica pentru luna septembrie 2022, raportat la luna septembrie 2021.

In raport se mentioneaza ca, in perioada iulie-septembrie 2018, Syndex Romania si Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii au derulat o cercetare la nivel national pentru fundamentarea unui cos minim de consum pentru un trai decent pentru populatia Romaniei. Rezultatele acestei cercetari ar trebui sa constituie o noua etapa in discutia despre resursele necesare pentru traiul populatiei in Romania, nu atat datorita reinnoirii conceptului mai vechi de cos minim de consum, cat mai ales datorita sublinierii explicite a notiunii de nivel de trai decent si a cheltuielilor care trebuie acoperite pentru ca populatia Romaniei sa isi poata asigura un asemenea nivel de trai.

Ideea unui cos minim de consum pentru un trai decent presupune alcatuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru indeplinirea unor nevoi de baza pentru o familie cu o structura data. Pe langa nevoile imediat necesare supravietuirii - adapost, alimentatie - cosul minim pentru un trai decent acopera o serie cuprinzatoare de nevoi curente cum ar fi imbracamintea, igiena personala, educatia, ingrijirea sanatatii, transportul, comunicatiile, recreerea, precum si eventualele cheltuieli neprevazute (evenimente familiale, probleme de sanatate etc.). ...citeste mai departe despre "O familie cu doi copii are nevoie de 8.600 de lei pe luna pentru a trai decent in Romania" pe Ziare.com

