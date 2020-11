Romania, printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei in luna octombrie

Comparativ cu situatia din luna septembrie, rata anuala a inflatiei in luna octombrie a scazut in 15 state membre, a ramas stabila in doua tari si a crescut in 10 state membre. In Romania, rata anuala a inflatiei a scazut pana la 1,8% in luna octombrie, de la 2,1% in septembrie.Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate, luna trecuta, in Polonia (3,8%), Ungaria (3%), Cehia (2,9%) si Romania (1,8%). La polul opus sunt unele state membre UE unde rata anuala a inflatiei este negativa: Grecia (minus 2,%), Estonia (minus 1,7%) si Irlanda (minus 1,5%).In zona euro, cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut preturile la alimente, bauturi alcoolice si tigari (care au crescut cu 0,38 puncte procentuale). In schimb, scaderea preturilor la energie a sters 0,81 puncte procentuale din avansul inflatiei, in luna octombrie.Eurostat subliniaza, insa, ca inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a inregistrat o crestere de 0,2%, la fel ca si in luna septembrie. Inflatia de baza este urmarita cu atentie de catre BCE la elaborarea deciziilor sale de politica monetara.In cazul Romaniei, Institutul National de Statistica ( INS ) a informat anterior ca rata anuala a inflatiei a coborat la 2,2% in luna octombrie a acestui an, de la 2,5% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,34%, serviciile cu 2,85%, iar marfurile nealimentare cu 0,60%."Preturile de consum in luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au crescut cu 2,2%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 1,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2019 - octombrie 2020) fata de precedentele 12 luni (noiembrie 2018 - octombrie 2019), calculata pe baza IPC, este 2,9%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,7%", se arata in comunicatul INS.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) estimeaza o inflatie de 2,1% la sfarsitul acestui an, in scadere cu 0,6 puncte procentuale fata de prognoza anterio ...citeste mai departe despre " Romania, printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei in luna octombrie " pe Ziare.com