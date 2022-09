Inflaţia din zona euro a atins un nou record în august. Care au fost principalele scumpiri

Biroul de statistica Eurostat a transmis miercuri, 1 septembrie, ca inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, si ca principalul motiv il reprezinta preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC.

Cresterea preturilor este peste asteptari, un sondaj al economistilor Reuters anticipand o inflatie de 9%. Este al noualea record consecutiv de crestere a preturilor de consum in regiune, ascensiunea incepand din noiembrie 2021.

Inflatia anuala din zona euro a atins 8,9% in iulie.

Energia a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei, de 38,3%, a anuntat Eurostat miercuri, in scadere usoara de la 39,6% in iulie.

Alimentele, alcoolul si tutunul au consemnat o crestere a preturilor de 10,6%, fata de 9,8% in iulie, efectele secundare ale valurilor de caldura recente de pe continent contribuind la cresteri.

Preturile bunurilor industriale neenergetice, cum ar fi imbracamintea, electrocasnicele si masinile, au crescut cu 5% fata de anul trecut, cu 0,5 puncte procentuale mai mult fata de luna trecuta, in timp ce preturile serviciilor au urcat cu 3,8% fata de anul trecut, cu 0,1 puncte procentuale mai mult decat in iulie.

Analizand cifrele nationale, rata inflatiei din Franta a incetinit la 6,5% in august, de la 6,8% in iulie. Inflatia a fost mai mica decat asteptarile, economistii chestionati de Reuters anticipand o incetinire la 6,7%.

Spania a publicat, de asemenea, cifre de incetinire a inflatiei pentru august, la 10,3% fata de anul precedent, comparativ cu 10,7% pentru iulie, potrivit estimarii semnal a Eurostat.

Intre timp, inflatia din cea mai mare economie din regiune, Germania, a atins in august cel mai ridicat nivel din aproape jumatate de secol, de 8,8%.

Estonia are in prezent cea mai mare rata a inflatiei din zona euro, de 25,2%, urmata de Lituania (21,1%) si Letonia (20,8%). Malta si Finlanda urmeaza Frantei, cu cele mai scazute rate ale inflatiei, de 7,1% si, respectiv, 7,6%.

Inflatia continua sa atinga noi recorduri in timp ce Banca Centrala Europeana gandeste o noua majorare mare a ratei dobanzii cheie, pentru luna viitoare.

BCE a majorat dobanda cheie cu 0,50 de puncte procentuale, la zero, pe 21 iulie - prima sa majorare a dobanzii in ultimii 11 ani - si o crestere similara sau mai mare este acum asteptata pe 8 septembrie.

