Claudiu Nasui: "Cele mai mari contracte din ministerul Economiei sunt pentru participarea la targuri precum Paris Fashion Week"

Ministrul subliniaza ca cel mai mare contract este cel cu firma Xtra Expo SRL, de peste 2,8 milioane de lei pentru participarea la un targ in Koln. "Nu investitii, nu gandire pe termen lung, ci participarea la targ pe banii statului", a subliniat Claudiu Nasui."Care credeti ca sunt cele mai mari contracte ale ministerului economiei?Investitii? Consultanti pentru puzderia de companii de stat, marea majoritate cu probleme mari? Lucrari in cladirea-monument istoric lasata in paragina pe o artera principala a Bucurestiului (Calea Victoriei)?Nu. Cele mai mari contracte sunt pentru participarea catorva firme la targuri pe banii statului, iar asta chiar si in pandemie.In prima zi cand am ajuns la minister, pe 24 decembrie, am primit de tot felul de cereri sa semnez documente. Inclusiv contracte care angajeaza bani publici sau pornesc tot felul de licitatii. Toate mi se spunea ca erau "extrem de urgente". Fara ele se bloca totul. Iar toate trebuiau semnate imediat, pe loc. Fara sa am timp sa consult documentatia propriu-zisa. Nici macar nu aveam echipa. Evident, nu am semnat nimic, pentru ca nu cred in astfel de presiuni.Am cerut, insa, o situatie cu toate contractele pe care le-a incheiat ministerul anul trecut cu valoarea de peste 5.000 euro. Contracte pe care le vom face publice pe site-ul ministerului in curand.Care credeti ca sunt cele mai banoase contracte ale ministerului economiei? Un minister mare dupa toate standardele. Ei bine, este un contract cu Xtra Expo SRL, de peste 2,8 milioane de lei pentru participarea la un targ in Koln.Nu investitii, nu gandire pe termen lung, ci participarea la targ pe banii statului.La un cost de 2,8 milioane de lei, ne-am gandi ca au participat multe firme romanesti la acel targ. Cate credeti ca au participat? 23 firme. Da, ati citit bine: 23 firme pentru un targ de 7 zile. Adica peste 122.000 lei per firma.Cine castiga cel mai mult din aceste contracte? Am avut curiozitatea sa ma uit. Organizatorul care isi ia un comision consistent. Comision, calculat pe valoarea contractului. Cu cat este mai mare suma, cu atat castiga mai mult. Asa ca la ce folos sa fie ieftin?Al doilea cel mai mare contract al ministerului economi