ANAF are 2.600 de posturi vacante. Peste 3.000 angajati se vor pensiona in urmatorii 3-5 ani

In acest moment, ANAF are 22.000 angajati, a explicat Calugareanu, intr-o conferinta organizata de DCnews. Ea a adaugat ca este nevoie de circa doi ani pentru a forma un angajat in interiorul sistemului fiscal.Sefa ANAF a spus ca pregatirea corespunzatoare a reformelor necesare si specialistii IT au lipsit in digitalizarea ANAF, noteaza HotNews.ro.In februarie, Biroul Politic National al PNL a decis ca Mirela Calugareanu, numita in functie in iulie 2017, sa ramana in continuare la conducerea ANAF.Recent, premierul Florin Citu a anuntat reforme in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani.