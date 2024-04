Noi complicații în sistemul RO e-Transport: ”Stați să vedeți când încep amenzile și procesele”

Autoritatea Națională de Administrare Fiscală a anunțat că vrea extinderea listei de bunuri cu risc fiscal ridicat monitorizate prin sistemul RO e-Transport și a publicat miercuri, 17 aprilie, un proiect de ordin în acest sens.

În paralel, noile modificări dau de furcă mediului privat și contabililor care de la 1 ianuarie au de-a face cu un sistem plin de erori, neautomatizat, care creează întârzieri enorme la punctele de trecere a frontierei și expune mediul de afaceri, din vară, la amenzi usturătoare.

Nicoleta Banciu este expert contabil și administrator al unui grup dedicat de Facebook cu aproape 65.000 de utilizatori unde economiști, contabili și reprezentanți ai mediului de afaceri care au de-a face cu sistemul RO e-Factura cer zilnic ajutorul contabililor activi pe grup pentru a naviga sistemul informatic.

Aceasta a explicat pentru Ziare.com că, începând cu 1 ianuarie, toate importurile sau exporturile de bunuri cu risc fiscal care vin și pleacă din România trebuie să treacă prin sistemul RO e-Transport. „Situația este că RO e-Transport a avut aceleași probleme cu blocarea site-ului ca și e-Factura. Dacă se schimbă traseul, mașina, trebuie să intri în sistem să modifici. Ori se întâmplă des cazuri în care sunt în vamă TIR-urile și nu pot intra pentru că nu se poate modifica factura fiindcă nu funcționează site-ul.”

„Site-ul nu funcționează și amenzile pe care urmează să le primim sunt foarte mari”

Banciu a explicat că economiștii și contabilii nu au o problemă cu faptul că trebuie să fie realizate aceste documente, însă procesul în prezent nu se poate automatiza și creează situații care frizează ilegalitatea și expun transportatorii la inadvertențe legale tocmai din cauza defecțiunilor din sistemul ANAF. „Un transport de pixuri pleacă din Germania și trebuie să intri să modifici dacă se schimbă curierul, mașina, orice detaliu de acest gen. Eu, în calitatea mea de contabil sau de antreprenor, nu am de unde să știu cu ce mașină vine transportul și mai ales să știu vama, pentru că se cere în RO e-Transport și punctul vamal de trecere. Am avut un client care făcea transporturi. A plecat din România în Germania un transport, în Ungaria i s-a stricat mașina odată, și apoi s-a mai întâmplat odată. Cum urmărești în timp real acest transport în sistem? Plus că sunt etape: trebuie să notifici că vei efectua un transport înainte să plece marfa, după care vine etapa în care se confirmă înregistrarea în RO e-Transport, sistem care funcționează mai prost decât e-Factura, fiindcă e pe site-ul vechi, în care nu s-au făcut niciun fel de îmbunătățiri. După care se așteaptă un anumit timp pentru confirmarea efectuării transportului, acesta ajunge la punctul de trecere și trebuie confirmat că a trecut vama, apoi trebuie să mai intri odată ca să confirmi recepția mărfurilor. Cine mă plătește să intru de patru ori pe un site care deseori nu funcționează?”, a punctat Nicoleta Banciu.

Practic, marfa trebuie urmărită de contabili pe parcursul transportului în timp real, cu toate modificările care pot apărea pe parcurs, lăsându-i deseori pe aceștia în imposibilitatea de a putea asigura transportatorilor informațiile necesare trecerii punctelor de frontieră în momentul în care se confruntă cu probleme tehnice din partea ANAF: „La import, produsele cu risc fiscal nu sunt singurele afectate de această situație, cu orice produse care sunt aduse în țară. Nu în lista aceea imensă de produse cu risc fiscal este riscul major de evaziune. Traficul se face în altă parte. Cel care este corect va declara și va sta toată ziua să păzească site-ul RO e-Transport. Am colege care stăteau cu transporturi de portocale în vamă, nu funcționa site-ul și controlul Anti-Fraudă era în vamă.”

Nu este vorba doar de produsele de risc fiscal, explică Nicoleta Banciu, ci de toate produsele care vin din UE. Aceasta a punctat că verificările ar putea să se facă automat, prin firmele de curierat, care au automatizat sistemele de urmărire ale AWB-urilor. Ar fi fost cel mai ușor de integrat sistemul național al ANAF cu platformele de tracking ale companiilor de curierat, a explicat contabilul. „Bagi AWB-ul, codul are tracking și se putea urmări transportul în timp real. Dar n-ai cum, cine își poate permite, ca o firmă de import-export și cu risc fiscal, să plătească cel puțin doi-trei oameni să stea non-stop să transmită RO e-Transport și să verifice marfa pentru a nu plăti amenzile, care se soldează și cu sancțiune dublă pentru că se și confiscă marfa.”

Probleme tehnice chiar și după varianta simplificată a e-Factura

Începând cu data de 6 martie, Ministerul Finanțelor a pus la dispoziție o versiune simplificată a aplicației e-Factura, ca o inițiativă de creștere a accesibilității și ușurinței în utilizarea instrumentului, pentru toți contribuabilii din țară. „Este în primul rând utilă celor aproximativ 670.000 contribuabili mici care au nevoie de un format gratuit și ușor de folosit”, susține ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

De partea contabililor, aceștia deplâng faptul că simplificarea nu a fost cu adevărat un ajutor, considerând că s-a efectuat fără informări corecte și indicații clare prevăzute în ghiduri. „De când a avut loc mentenanța aceea de două zile, nu mai funcționează nici e-Factura, nici SPV, nici RO e-Transport, nu știu ce au făcut. La noi în România, când statul român spune „simplificare”, înseamnă „complicare”. Nouă ne este frică de simplificări. Iar toate modificările acestea care au avut loc nu au fost detaliate pentru ca antreprenorii și contabilii să înțeleagă punctual cum s-au simplificat lucrurile. Dacă ar fi avut loc o explicare punctuală a actualizărilor, lumea ar fi fost informată și nu ar fi putut da în continuare vina pe autoritatea fiscală. Au spus „De mâine folosiți asta. Descurcați-vă, nu este problema noastră, fiindcă aveți ghid”. Iar ghidurile au rămas identice în cea mai mare parte din ianuarie 2024”, explică Nicoleta Banciu.

În cadrul sesiunilor de informare care au avut loc pentru specialiști în cadrul ANAF pentru a aborda problemele apărute în RO e-Factura, contabilii au pus mai multe întrebări despre RO e-Transport. Nicoleta Banciu a confirmat că în tot acest timp nu a avut loc nicio astfel de sesiune de întrebări și răspunsuri cu reprezentanții ANAF care să abordeze direct chichițele apărute în RO e-Transport. „Nici la ora actuală nu au făcut sesiunea de informare. Au promis luna trecută, la ultima sesiune din martie, o astfel de sesiune pentru RO e-Transport și nici acum nu au făcut-o”.

Contabilul a deplâns o situație birocratică și dezarmantă cu care se confruntă specialiștii de la începutul anului, în care trebuie să facă situații duble atât în RO e-Fractura, cât și în RO e-Transport, sistemele nefiind conectate și creând probleme de navigare separat. „Ajungem la spitalul de nebuni. Nu știu ce vor să facă cu noi. Oricum majoritatea contabililor sunt în burnout. Este prea mult pentru noi și deja a ajuns prea mult pentru antreprenori, care au văzut cu ce ne-am confruntat noi. Ei trebuie să facă banii și să întreprindă tranzacțiile astea. Stați să vedeți când încep amenzile și procesele.”

Cum arată noile cerințe pentru înregistrările în RO e-Transport

Lista actualizată a bunurilor cu risc fiscal ridicat, de care firmele de transport ar trebui să țină cont, ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2024, potrivit proiectului. Conform proiectului de ordin al ANAF, lista actualizată a bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier, monitorizate prin sistemul RO e-Transport, va conține, următoarele:

Carne și organe comestibile;Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice;Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte;Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare;Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni;Băuturi, lichide alcoolice și oțet;Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați; produse care conțin sau nu nicotină destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin nicotină destinate absorbției nicotinei în corpul uman;Sare, sulf, pământuri și pietre, ipsos, var și ciment;Combustibili minerali, uleiuri minerale și alte produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală;Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelărie, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos;Produse diverse ale industriei chimice;Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate;Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate;Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe;Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole;Fontă, fier și oțel.

Elementele evidențiate cu bold sunt cele care se află în planul de ordin pentru adăugare la mărfurile considerate deja ca având risc fiscal.

Amintim că persoanele fizice care declară în sistemul RO e-Transport cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri riscă amenzi 10.000 și 50.000 lei, iar persoanele juridice de la 20.000 lei la 100.000 lei, și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Totodată, se vor emite amenzi și pentru conducătorii vehiculelor de transport, care vor fi obligați să prezinte la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat. În cazul în care nu fac acest lucru, riscă amenzi între 5.000 și 10.000 lei.

Transportul internaţional rutier de bunuri a fost inclus în sfera de aplicare a obligaţiilor în materie de RO e-Transport prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2023. Sunt vizate de această extindere a obligaţiilor atât operaţiunile vamale de import - export, cât şi deplasările intracomunitare (achiziţii, respectiv livrări intracomunitare).

