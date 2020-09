Apple pregateste 75 de milioane de iPhone-uri 5G, alaturi de ceasuri si iPad-uri noi

Compania anticipeaza ca livrarile iPhone-urilor de generatie viitoare vor urca pana la 80 de milioane de unitati, potrivit unor persoane apropiate situatiei.Apple intentioneaza sa lanseze in octombrie patru noi modele de telefoane 5G, cu un design diferit si o gama mai larga de marimi de ecrane, au spus persoanele.In cadrul improspatarii ofertei de produse, Apple pregateste un nou iPad Air, cu un ecran edge-to-edge de tipul celui al iPad Pro, doua versiuni noi ale Apple Watch si primele casti peste urechi ale sale in afara brandului Beats. Este in lucru si un speaker HomePod mai mic. Un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze.Actiunile furnizorilor Apple au crescut marti. Titlurile Taiwan Seciconductor Manufacturing si ale LG Display au inchis in urcare cu 2%, cele ale furnizorului de lentile Largan Precision cu 4,1%, iar titlurile companiei Goertek, care asambleaza casti, cu 2,1%.In timp ce epidemia de Covid-19 a afectat economia globala si a intrerupt lanturile de aprovizionare, Apple a inregistrat o cerere puternica pentru dispozitivele iPhone, iPad si computerele Mac din partea oamenilor care lucreaza si studiaza de la distanta. Veniturile generate de iPhone-uri au depasit cu mult asteptarile analistilor de pe Wall Street in cel mai recent trimestru. Dispozitivul genereaza in continuare aproape jumatate din vanzarile Apple, care de multe ori depasesc o pondere de 60% din total in sezonul de vacanta. Actiunile Apple au crescut cu 76% in acest an, aceasta devenind astfel prima companie americana care a depasit o valoare de piata de 2.000 de miliarde de dolari.Cele patru telefoane noi vor include pentru prima oara doua modele de baza si doua modele high-end si toate vor avea afisaje OLED cu culori si o claritate imbunatatite. Cele doua iPhone-uri de baza vor veni intr-o noua dimensiune, de 5,4 inci si o optiune de 6,1 inci, in timp ce dispozitivele Pro vor oferi posibilitatea de a alege intre un ecrande 6,1 inci sau un ecran mai mare, de 6,7 inci, care va fi cel mai mare model de iPhone introdus vreodata de Apple.Toate noile smartphone-uri vor avea designuri actualizate cu margini patrate similare cu iPad Pro, iar telefoanele d ...citeste mai departe despre " Apple pregateste 75 de milioane de iPhone-uri 5G, alaturi de ceasuri si iPad-uri noi " pe Ziare.com