3 Strategii de marketing Evergreen pentru cea mai buna conversie Facebook Ads

Din fericire, acest lucru nu este imposibil, iar in cele ce urmeaza vom discuta despre practica atemporala in marketing (evergreen) si despre promovare facebook cu strategii evergreen.In marketing, conceptul de "evergreen" face referire la un continut mereu proaspat si nou. Desi unele piese de continut pot avea o vechime considerabila (cum ar fi continutul postat in urma cu mai multe luni sau mai multi ani), anumite tipuri de continut, cum ar fi testimonialele si tutorialele, pot ramane permanent relevante si oarecum "noi" fara sa se schimbe prea mult de-a lungul anilor.Acest tip de continut este usor de creat si poate deveni un pilon fundamental pentru site-ul si si chiar pentru anunturile de promovare facebook.Este suficient sa ne uitam la popularitatea tutorialelor de pe YouTube ca sa intelegem ce impact fabulos au aceste forme de continut. Cel mai probabil, in prezent exista cate un tutorial pentru orice - de la cum sa-ti repari singur masina, pana la cum sa te machiezi si cum sa desenezi simplu.Din fericire, cu putina creativitate, astfel de tutoriale video sau postari cu sfaturi practice pot fi folosite cu mare succes in campaniile de promovare prin Facebook Ads , pentru ca aici intervine o parte fundamentala a marketingului atemporal.In loc sa impingi constant vanzarile sau interactiunile unilaterale care se adreseaza clientilor tai, poti aborda o tactica total diferita - sa ii ajuti sa-si rezolve o problema, oferindu-le un tutorial cat mai detaliat.Facand acest lucru, vei pune valoare consistenta in business-ul tau si vei arata ca nu iti pasa doar de vanzarile si profiturile pe care ti le aduc clientii tai.Cu aceasta strategie de marketing poti crea foarte mult continut pentru afacerea ta in prezent, dar si pentru anunturile viitoare. In plus, ai foarte mult continut valoros care atrage fani, ii mentine pe pagina ta si ii determina sa fie activi.Este evident ca azi consumatorii sunt mai informati ca niciodata. Ei au acces la o multime de surse, analize, pareri, comparatii privind caracteristicile si preturile unui produs pe care intentioneaza sa-l cumpere. Spre deosebire de achizitiile din magazinele clasice, in online, 78% dintre utilizatori petrec mai mult timp analizand un produs inainte de a se decide sa-l adauge in cos.Poate ca tie ca vanzator ti se pare destul de plictisitor sa legi caracteristicile unice ale unui produs sau serviciu de avantajele pe care acesta le aduce. Insa, pentru client aceasta practica este extrem de utila si benefica. Astfel, el poate sa se apropie mai mult de brandul si produsul sau serviciul tau si sa inteleaga cu ce esti tu diferit fata de competitie."Mai multe firme au constatat o crestere rapida a vanzarilor cu peste 15%, dupa ce au inceput colaborarea cu o. Hai cu noi sa-ti revigoram afacerea si sa-ti impulsionam vanzarile!"Acea agentie de promovare online ar fi putut inspira cifre plictisitoare sau detalii despre strategiile lor de succes. Sigur, sunt utilizatori care ar putea fi interesati de aceste lucruri, insa sansele ca utilizatorii care rasfoiesc paginile facebook-ului la ora 1 noaptea in cautare de poze cu pisici si caini sa se opreasca pentru o clipa si sa citeasca postarea cu pricina, ar fi fost mult -mult mai mici. In schimb, daca simplifici munca utilizatorului - consumator si ii arati exact cum functioneaza un produs sau un serviciu si ce beneficii concrete va avea in urma achizitiei, deja l-ai castigat.Prin urmare, cand creezi un anunt pe Facebook, concenteaza-te pe beneficiile produsului sau serviciului tau si pe cat de usor poate consumatorul sa ajunga la ele (prin achizitie). In cele din urma, pe consumator il intereseaza mai putin specificatiile tehnice ale unui produs si mai mult modul in care acel produs il poate ajuta sa rezolve o problema.In anul 2011, Google a facut publice rezultatele unui studiu conform caruia, in medie, o persoana consulta 10.4 surse inainte de a cumpara un produs online. Aceste surse includ opiniile prietenilor si ale familiei.Prin urmare, testimonialele si review-urile clientilor reprezinta una din cele mai puternice forme de continut pe care le poti utiliza in campaniile de promovare facebook Un al studiu a aratat ca ratele de conversie au crescut pana la 64% pentru produsele la care s-au introdus pareri ale clientilor.Aceasta informatie este extrem de valoroasa si o poti folosi eficient in strategia de marketing de continut pentru cresterea conversiilor Facebook Ads. Pur si simplu, creaza postari pornind de la testimonialele si feedback-ul primit din partea clientilor tai, iar apoi promoveaza-le. Textul poate fi redat in ghilimele in prima parte, iar pentru mai multa credibilitate poti lasa numele autorului - client.Sa creezi o campanie atractiva deeste un lucru care ia timp si efort, mai ales atunci cand vrei sa faci acest lucru in mod constant. Cu cele 3 strategii detaliate mai sus, lucrurile se pot simplifica, iar rezultatele pot fi cele pe care tu le tintesti.Ca optezi pentru tutoriale, prezentari exceptionale ale caracteristilor si beneficiilor produselor si serviciilor tale sau testimoniale, marketingul evergreen poate trece testul timpului si iti poate acorda pauza de care ai nevoie din cand in cand ca sa-ti reincarci bateriile pentru creatie.Ai nevoie de un profesionist pentru a te promova mai bine pe Facebook, dar si prin celelalte canale social media (Instagram, YouTube) ca sa ajungi mai usor la clientii care cauta produsele sau serviciile pe care le oferi tu? Noi te putem ajuta. Suntem Vivinet si suntem specialisti in. Te putem ajuta cu diferite tipuri de campanii prin facebook Ads (inclusiv in formate cu o singura imagine, video carousel, canvas, slideshow), cu realizarea celor mai bune setari de promovare, cu idei proaspete si cu tehnici a caror eficienta este dovedita. Trimite-ne un email.