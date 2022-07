O importantă țară europeană a avertizat TikTok că încalcă legislația referitoare la confidențialitate

Autoritatea italiana pentru protectia datelor a avertizat oficial aplicatia chineza de partajare video TikTok despre o presupusa incalcare a regulilor Uniunii Europene referitoare la confidentialitatea utilizatorilor, a anuntat luni institutia, transmite Reuters.

TikTok le-a spus utilizatorilor in ultimele saptamani ca le va oferi publicitate directionata incepand cu 13 iulie, fara a cere consimtamantul pentru utilizarea datelor stocate pe dispozitivele lor, a spus agentia italiana.

TikTok a sustinut ca actioneaza in interesele legitime ale companiei si ale partenerilor sai, potrivit autoritatii italiene de reglementare. Dar institutia a aratat ca o astfel de baza legala nu este in concordanta cu regulile UE de confidentialitate.

"Ne straduim sa construim o experienta personalizata pentru comunitatea noastra si, in acelasi timp, ne angajam sa respectam confidentialitatea utilizatorilor nostri... si sa functionam in conformitate cu toate reglementarile relevante. Evaluarea notificarii recente a Agentiei Italiene pentru Protectia Datelor este inca in desfasurare si nu putem comenta mai mult", a spus un purtator de cuvant al TikTok.

Agentia italiana a declarat ca isi rezerva dreptul de a impune restrictii nespecificate in cazul in care TikTok, care a cunoscut o crestere rapida la nivel mondial, in special in randul adolescentilor, nu isi retrage modificarile de politica anuntate.

De asemenea, a spus ca este ingrijorata de faptul ca publicitatea neadecvata ar putea fi indreptata catre minori, avand in vedere problemele cu care s-a confruntat TikTok in monitorizarea cu acuratete a varstelor utilizatorilor sai.

Agentia de reglementare a informat, de asemenea, Comisia pentru Protectia Datelor din Irlanda cu privire la presupusele incalcari de catre politicile TikTok ale regulilor UE privind datele.

Agentia irlandeza este principalul organism de reglementare al UE pentru TikTok si alte firme de internet de top, datorita locatiei sediului lor regional in Irlanda.

Companiile care opereaza in UE se pot confrunta cu amenzi de pana la 4% din veniturile globale pentru incalcari ale vietii private. ...citeste mai departe despre "O importanta tara europeana a avertizat TikTok ca incalca legislatia referitoare la confidentialitate" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.