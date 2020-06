Revolut lanseaza o noua versiune a aplicatiei

Principala schimbare de design s-a axat pe crearea unei aplicatii cu ajutorul careia clientii isi pot gestiona toate finantele usor si in siguranta, in fiecare zi. Noua experienta este mai intuitiva, cu o structura care imparte intr-un mod simplu rezolvarea nevoilor financiare zilnice in doua sectiuni: Acasa si Bunastare.Fintech-ul cu crestere rapida Revolut a pornit la drum cu misiunea de a face calatoriile in strainatate de 10 ori mai convenabile si accesibile pentru toti utilizatorii si a extins ulterior portofoliul initial de servicii oferite, investind in produse si experiente care aduc o valoare adaugata din ce in ce mai mare celor 12 milioane de utilizatori.Noua versiune a aplicatiei ii ajuta si mai mult pe utilizatori sa se incadreze in bugetul disponibil, avand o pagina principala "Acasa" pentru conturile lor Revolut si conturile conectate prin open banking, cu acces facil la functiile de bugetare si analitice.Noua sectiune "Bunastare" aduce impreuna tranzactionarea de actiuni, criptomonede, bunuri si pusculite digitale pentru a-i ajuta pe utilizatori sa economiseasca, sa investeasca si sa isi gestioneze banii cu usurinta, printr-o simpla apasare de buton.Clientii pot economisi fara efort in pusculitele lor digitale destinate economiilor, sau pot pune bani deoparte impreuna cu alti utilizatori in pusculitele digitale de grup. Revolut a facut investitiile mai accesibile, oferind utilizatorilor acces la trazactionarea de actiuni la companii globale, criptomonede si bunuri, totul incepand de la o investitie minima de 1 dolar.In urmatoarele luni Revolut va lansa noi produse pe mai multe piete, pentru a-i ajuta pe utilizatori sa obtina mai mult cu banii lor. Acestea includ "Recompense", o selectie de reduceri si cashback la comercianti importanti pentru a ajuta utilizatorii sa economiseasca bani, precum si o experienta personalizata si produse care vor ajuta utilizatorii sa isi gestioneze mai bine abonamentele la diferite tipuri de servicii. Intre timp, clientii isi pot actualiza aplicatia Revolut la cea mai noua versiune pentru a explora noua experienta.