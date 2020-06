Kaspersky: Doar 34% dintre anagajatii companiilor mici au primit instructiuni despre cum sa lucreze in siguranta de pe dispozitivele personale

"Desi companiile mici sunt mai putin inclinate sa ofere personalului lor dispozitive ale companiei pentru a lucra de acasa, doar o treime dintre angajatii (34%) din aceasta categorie au primit instructiuni despre cum sa lucreze in siguranta de pe laptopurile, tabletele si smartphone-urile personale, pe durata auto-izolarii - in ciuda faptului ca tot mai multe date de afaceri parasesc perimetrul corporativ", arata concluziile ultimului studiu Kaspersky privind lucrul de acasa, care evidentiaza importanta protectiei si constientizarii securitatii pentru companiile mai mici.Potrivit studiului, lucrul de acasa de pe dispozitivele personale a devenit o necesitate pentru unele organizatii mici, pe durata pandemiei. "Insa, chiar si fara masurile de restrictie impuse de Covid-19, aceasta practica ramane relevanta pentru unele companii, intrucat ofera libertate mai mare angajatilor sa lucreze oricand, de oriunde, ajutandu-i in acelasi timp pe angajatori sa reduca din costurile echipamentelor IT. Cu toate acestea, pe langa beneficiile evidente pentru business, companiile trebuie sa ia in considerare protejarea dispozitivelor personale ale angajatilor in fata amenintarilor cibernetice, astfel incat datele importante ale companiei si ale angajatilor sa ramana in siguranta, iar angajatii sa poata lucra fara timpi morti ca urmare a ransomware-ului sau a altor infectari cu malware", sustin autorii studiului.Pe durata pandemiei, trei din cinci angajati ai companiilor mici (57%) nu au primit echipamente corporative de la angajatorii lor, comparativ cu o medie de 45% din personalul care lucreaza in toate companiile, mai arata rezultatele Kaspersky. Desi optiunea de lucru cu echipamentele angajatilor poate fi singura care sa permita mentinerea activitatii pentru anumite companii, doar o treime dintre angajatii din companiile mici (34%) au spus ca au primit norme de securitate IT, pentru a lucra in siguranta de pe dispozitivele personale.Potrivit studiului, aceste norme sau cerinte ar putea include, de exemplu, instalarea unei solutii anti-malware de catre utilizator sau oferirea acesteia de catre companie, folosirea unor parole puternice si unice pe dispozitivele si routerele Wifi si actualizarea periodica a sistemelor de operare ale dispozitivului, pentru a reduce riscurile cauzate de vulnerabilitati nerezolvate.O astfel de lista de instructiuni a devenit tot mai necesara in ultimul timp, avand in vedere ca 35% dintre angajatii companiilor mici au recunoscut ca au inceput sa stocheze informatii corporative valoroase pe dispozitivele de acasa, precum si in serviciile personale de stocare cloud (25%)."Companiile mici se afla intr-o situatie dificila, iar prioritatea lor din momentul de fata este fata de business si de angajati, pe durata pandemiei. Prin urmare, nu este de mirare ca securitatea cibernetica poate ajunge pe locul doi. Cu toate acestea, implementarea chiar si a cerintelor de securitate IT de baza poate reduce sansele de infectare cu malware, de a avea plati compromise sau pierderi de date de afaceri. Mai mult, exista o multime de recomandari date deja de expertii in domeniul securitatii cibernetice, pe care companiile le pot impartasi cu angajatii lor, pentru a-i ajuta sa isi pastreze dispozitivele in siguranta. Si, desigur, cerintele trebuie respectate nu numai in timpul izolarii la domiciliu, ci si pe viitor, atunci cand personalul va mai lucra de la distanta," a declarat Andrey Dankevich, Senior Product Marketing Manager, B2B Product Marketing la Kaspersky.Totodata, Kaspersky recomanda companiilor mici sa respecte aceste cerinte de securitate IT pentru a-si proteja angajatii care lucreaza de pe dispozitivele personale: dispozitivele personale, de acasa, trebuie protejate cu o solutie antivirus.Kaspersky este o companie globala de securitate cibernetica fondata in 1997. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejati de tehnologiile Kaspersky, precum si 270.000 de companii client.