Cati bani s-au putut castiga dintr-un blog in anul 2012

Piata de blogging din Romania a ajuns anul trecut la venituri de un milion de euro net, iar din punct de vedere al rate card-ului a fost in jur de 2,5 milioane de euro.

Piata de blogging din Romania a crescut la un milion de euro net de la 650.000 de euro, valoare inregistrata in 2011, a declarat pentru Business24 consultantul si bloggerul Dan Dragomir, care detine computerblog.ro.

Potrivit acestuia, operatorii de comunicatii mobile au fost firmele care au investit cel mai mult in publicitatea pe bloguri.

"Castigurile unui blogger "pro" (cred ca sunt vreo 50 probabil care castiga bani in mod constant) sunt de la 10.000 la 60.000 de euro pe an. Unii au primit masini, altii vacante exotice, altii servicii, altii carduri, depinde de campanie", spune Dan Dragomir.

In ceea ce priveste tipul de publicitate pe care companiile prefera sa-l aplice blogurilor din Romania, bannerele continua sa aduca venituri mari, spune Dan Dragomir.

"Bloggerii vand bannere la preturi imense comparativ cu agentiile: 500 de euro pe 50.000 de afisari pe blog, versus 500 de euro pe 1 milion de afisari la Arbomedia sau Splendid Media (n.r. agentii de publicitate online)", afirma Dan Dragomir.

Cat castiga bloggerii romani

Vali Petcu, editorul si proprietarul zoso.ro, a generat prin intermediul blogului venituri de aproximativ 15.000 de euro.

"Nu tin o evidenta stricta", a spus el pentru Business24, declarand ca a castigat "undeva intre 12.000 si 15.000 de euro".

"Veniturile au scazut, am incercat sa acord o atentie mai mare veniturilor din alte surse: consultanta, strategie", a declarat Vali Petcu.

Bloggerul a reusit sa obtina cele mai mari castiguri din servicii integrate, precum consultanta si bannere afisate pe blog sau consultanta si advertoriale. "Consultanta inseamna crearea campaniei", spune el.

Suplimentar, Vali Petcu castiga bani si din abonamentul online pe care l-a creat special pentru cititorii fideli ai blogului sau. Abonatii blogului Zoso.ro beneficiaza in plus de articole disponibile doar contra cost, taxa fiind de trei euro pe luna.

Vali Petcu spune ca blogul sau are in jur de 200 de abonati, care-i aduc, dupa plata tuturor taxelor, 480 de euro pe luna.

Cea mai mare campanie din 2012, derulata prin intermediul Zoso.ro, i-a adus lui Vali Petcu 1.000 de euro.

Companiile care investesc bani in publicitatea pe bloguri, spune Vali Petcu, isi doresc cel mai mult "awareness personal, ceva cu care sa agate retina vizitatorului".

Intrebat cat a investit in blogul sau, Vali Petcu a spus ca are costuri de 1.500 de euro pe an pentru gazduirea site-ului, dar si pentru alte aspecte tehnice.

Inca 1.000 de euro i-a investit in tehnica: un aparat foto DSLR, serviciu de Internet mobil sau obiective foto.

Ravan Pascu, care este un blogger de nisa, pe turism, a castigat anul trecut in jur de 28.000 de euro. La aceste venituri, bloggerul si-a adaugat inca 20.000 de euro realizati spre sfarsitul anului, cand a lansat o agentie de PR specializata in turism.

"Incasarile (n.r. blogului) nu au fost afectate de perioada de criza, astfel ca in 2012, fata de 2011, am observat o crestere a veniturilor cu circa 40%", a declarat el pentru Business24.

"Banii au venit din partea companiilor de pe turism, telecom sau FMCG, pe proiecte directe si doar 20% au venit din implicarea in campanii", a spus Razvan Pascu.

Bloggerul spune ca website-urile de nisa sunt viitorul pietei de blogging din Romania.

"Din discutiile cu alti bloggeri, stiu ca cei generalisti au scazut sau au ramas cu venituri constante si ca au avut de castigat in ultimul an in special blogurile de nisa. Eu pot confirma ca un blog pe nisa turism-lifestyle poate avea o crestere semnificativa indiferent de mediul economic si iti poate aduce vizibilitate, astfel incat sa poti incheia si contracte de consultanta sau sa ai aparitii in media pe nisa aleasa", spune Razvan Pascu.

El spune ca in Romania exista trei tipuri de bloggeri: care scriu foarte bine, care sunt foarte vizibili si care scriu doar din pasiune.

Bloggerii din nisa turismului pot castiga bani din mai multe surse, spune Razvan Pascu: din continut contra cost pe blog, pentru unele articole, din ghiduri de calatorie realizate de bloggeri si vandute online, din asocieri cu agentiile de turism pentru vanzarea de vacante si din video blogging, cu impresii de calatorie sau documentare despre destinatii.

Blogul, ca afacere

Cristian China Birta, care detine chinezu.eu, este unul dintre cei mai cunoscuti bloggeri si consultanti online din Romania. In cazul lui, bloggerul a devenit antreprenor de bloguri, iar blogul o unealta pentru promovarea tuturor proiectelor.

"Nu e relevant ce fac doar pe chinezu.eu, ci per total grup, care a generat o cifra de afaceri de 100.000 de euro in 2012", a declarat el pentru Business24.

Mai precis, proiectele care au generat aceasta cifra de afaceri sunt blogalinitiative.ro, sportlocal.ro, blogdebere.ro, blogdefotografie.ro, blogdecinema.ro, taximetre.ro si politicalocala.ro

Acestor site-uri li se adauga si activitatea de consultanta in social media pe care o facem, spune Cristian China Birta.

Cele mai numeroase contracte de publicitate au fost generate de publicitatea din campanii, spune el, datorita Blogal Initiative, o platforma prin intermediul careia companiile pot lansa provocari bloggerilor, premiindu-i doar pe cei mai buni dintre ei.

Intrebat cum va evolua piata de bloguri din Romania in 2013, Cristian China Birta a spus ca blogurile de nisa si brandurile personale ale bloggerilor vor fi cartile castigatoare.

" Per total numarul de bloguri a scazut, dar e din ce in ce mai vizbila tendinta spre profesionalizare", spune el.

"Suntem la nivelul in care multi si-au dat seama ca una este sa ai blog si alta este sa iti faci o profesie din el (sau, ca varianta, sa il iei foarte in serios) si alta este sa ramai in poezie si sa vrei sa obtii beneficii din blog scriind o data pe saptamana si atat".

Potrivit serviciului de monitorizare online Zelist.ro, in Romania exista peste 63.000 de bloguri, care produc luna in jur de 200.000 de articole si genereaza aproximativ 180.000 de comentarii.

