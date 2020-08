Cum sa demarezi cu succes o afacere

Trebuie sa ai economii

Fa un sondaj

Angajeaza un contabil foarte bun

Cumpara instrumente de gestionare a afacerii

Construieste-ti reteaua de cunostinte

Include in retea si concurenta

Fii vizibil pe toate platformele

Investeste in marketing

Nu te lansa intr-o afacere fara sa ai un plan financiar bine pus la punct. Primele cateva luni - sau poate chiar primii ani - vor fi extrem de dificile si exista mari probabilitati sa nu obtii profit o buna perioada de timp. Prin urmare, este foarte important sa ai resurse financiare pentru a demara afacerea, precum si o rezerva care sa te ajute sa treci peste eventuale perioade dificile. Poti apela la un credit IMM si, in functie de planurile tale de dezvoltare, poti opta pentru finantarea care ti se potriveste. Nu uita ca, la inceput, va trebui sa investesti intens in promovare, pentru a castiga primii clienti.Inainte de a incepe o afacere, trebuie sa-ti identifici cu exactitate clientii, nisa in care vei activa. Apoi, poti apela la o firma specializata pentru a face un sondaj si a stabili un numar aproximativ al potentialilor clienti care ar fi interesati de bunurile ori serviciile pe care doresti sa le oferi.Unul dintre aspectele sensibile in antreprenoriat, in momentul lansarii unei afaceri este finantarea. Trebuie sa te asiguri ca te poti baza pe un profesionist pentru a tine contabilitatea, pentru a face declaratiile fiscale si pentru a se ocupa de tot ceea ce tine de acest domeniu. In mod ideal, contabilul care ti se potriveste este cel care iti si cunoaste foarte bine domeniul de activitate, pentru ca iti poate oferi sfaturi valoroase, mai ales despre starea pietei si potentialii clienti.Exista numeroase programe care te pot ajuta in gestionarea propriei afaceri. Este posibil, de exemplu, sa ai nevoie de o aplicatie pentru programul de munca al angajatilor, de una pentru facturare, de una de gestiune contabila si de una pentru documente. Analizeaza ofertele si vezi care este cea mai potrivita pentru tine si nevoile tale.Unul dintre cele mai neinspirate lucruri pe care le poate face un antreprenor este sa se izoleze. Trebuie sa incepi sa iti construiesti o retea cat mai vasta de cunostinte. Promovarea "din gura in gura" este una dintre cele mai bune metode de a-ti face cunoscuta afacerea si de a gasi primii clienti.Concurenta nu este dusmanul de temut si nu trebuie sa fie evitata. Proprietarii unor afaceri similare te pot ajuta cu sfaturi din experienta si pot chiar sa iti subcontracteze anumite proiecte, fapt care te poate ajuta foarte mult din punct de vedere financiar.Una dintre cheile succesului consta in a-ti creste vizibilitatea. Pentru asta, este necesara prezenta in toate locurile strategice posibile: website, retele de socializare online, comunicate de presa, motoare de cautare, PPC, canal Youtube etc. Insa, fiecare noua platforma de promovare trebuie sa fie actualizata constant, pentru ca altfel vei da impresia ca nu mai esti pe piata. Gestionarea acestor platforme necesita timp considerabil, deci, de tine depinde sa stabilesti ce poate fi relevant pentru afacerea ta.Fa-ti publicitate mereu, constant. Chiar si atunci cand resursele financiare sunt limitate, redu bugetele de unde poti, cu exceptia celui pentru marketing. Promovarea afacerii este esentiala. Daca nu ai suficienti clienti noi si iti reduci bugetul de marketing, iti diminuezi si sansele de a castiga altii.