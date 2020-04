Platforma de promovare pentru afacerile locale, disponibila gratuit pentru 90 de zile

"Pentru ca mediul de business trece printr-o perioada extrem de dificila, vrem sa venim in ajutorul afacerilor locale, oferindu-le GRATUIT un plan de promovare de 90 zile tuturor celor care se inscriu pe platforma. Planul de promovare include: articole, poze profesioniste, interviuri cu proprietarii si campanii directe in site", Constantin Paraschiv, initiatorul BiziHub.Beneficiul major pentru proprietarii de afaceri locale (IMM-uri, producatori, furnizori, restaurant etc.) este ca au expunere si promovare imediata la mii de clienti online.Nu e nevoie decat de 1 minut pentru a crea un microsite in platforma, prin completarea formularului de adaugare firma.Avantajele listarii afacerii in platforma sunt: gestionarea clientilor si comenzilor direct din panoul de admistrare, expunerea online a produselor si serviciilor instant la mii de clienti online.De asemenea, directorul online Bizihub.ro permite utilizatorilor sa ofere recenzii si evaluari pentru afacerile locale si sa efectueze cautarile folosind filtre specifice, cum ar fi: locatia, categoria sau serviciile oferite.Mai multe detalii pe https://www.bizihub.ro/