Apelul micilor antreprenori: Vrem sa sustinem business-ul, nu sa trimitem oamenii in somaj

"Avem semnale din diverse domenii ca, urmare a facilitatilor oferite de stat prin intermediul somajului tehnic, exista oameni de afaceri care au inchis oficial business-urile, pentru a beneficia de facilitati, si isi ofera serviciile in zona gri, neimpozabila.

In cadrul analizei, oamenii de afaceri dezbat "solutia" serviciilor oferite gratis si vin cu propuneri menite sa mentina business-urile pe linia de plutire: preturi mai mici cat sa acopere cheltuielile, incurajarea productiei locale sau linii de finantare cu dobanda subventionata sunt doar cateva dintre ele.In fata situatiei fara precedent cu care se confrunta economia, antreprenorii fac un apel la colaborare in mediul de business, la evitarea blocajului financiar si a disponibilizarilor de personal.95% din economia romaneasca este formata din microintreprinderi si firme mici, cu 1-20 angajati. Pentru multi dintre antreprenori, coronavirusul a insemnat mai mult decat restrictiile sociale. S-au vazut pus in fata unui blocaj fara precedent, ce poate conduce la faliment.Intr-un apel lansat pe internet, antreprenorii sustin ca nu este timpul pentru shut-down in economie. Nu este timpul pentru inchiderea business-urilor, pentru somaj tehnic. Este timpul pentru a strange randurile si a construi proiecte de colaborare."Avem o firma mica de training, organizare evenimente B2B si consultanta si ni s-au redus afacerile cu 100%", spune Ligia Neacsu, de la Best Smart Consulting."Cam toti antreprenorii cu firme mici cu activitate in HORECA, organizare evenimente, training, consultanta sunt in colaps. Mai bine zis ne paste insolventa. Noi vrem sa continuam, sa platim salariile, pentru ca angajatii mei au familii si cheltuieli. Nu pot trai din somajul tehnic. Noi vrem sa continuam sa ne platim taxele, sa asiguram statului banii din care sa lupte cu epidemia. Noi nu dezarmam", afirma antreprenorul.La fel ca Neasu, sunt multi alti antreprenori care cauta sa isi reconfigureze business-urile.Multe firme se vor lupta in perioada aceasta sa supravietuiasca deoarece nu toate au posibilitati pe termen lung, pe mai multe luni, sa-si plateasca salariatii. Romania era sustinuta de consum, in cea mai mare parte, dar acest consum incepe sa se diminueze deoarece pe de o parte se opresc sursele care produceau venit, pe de alta parte lantul de aprovizionare a suferit puternic in aceasta perioada."Fiecare antreprenor trebuie sa isi reinventeze businessul, sa presteze noi servicii care deriva din obiectul principal de activitate si sa identifice noi piete de desfacere", afirma Valentin Radulescu, managerul PRINTMAG."Pentru a face fata situatiei actuale, asociatiile specializate precum HORA, FIHR, ANAT, UNTRR sau FORT tin jucatorii intr-o relatie colaborativa, care sa ii mentina uniti, in raport cu acest numitor comun. Exista o serie de masuri care ar ajuta industria, de la scutirea impozitelor, la amanarea taxelor pe o perioada posterioara crizei.ANAF a anuntat deja ca va accelera plata TVA-ului si ca va suspenda executarea silita a creantelor bugetare. In fiecare zi, se comunica masuri noi, adoptate ca urmare a starii de urgenta".Iar solutii exista, dar sunt limitate. Operatorii trebuie, in primul rand, sa isi evalueze bugetele disponibile si sa hotarasca daca isi mentin businessurile deschise.Ideal ar fi sa identifice surse adiacente de venit, care sa le permita sa ramana in contact cu piata si consumatorii. Aici, putem vorbi despre takeaway, livrari de mancare, private cooking, crearea de produse de bacanie sau catering - activitati nu doar generatoare de venituri, ci si care ar putea tine in picioare cotele de piata deja existente'', afirma Ionut Iovan, patronul Fabrica Ospitalitatii SRL (Red Angus)."Retail, servicii, transport, consultanta. Multi oameni de afaceri si-au reconfigurat afacerile cu gandul ca restrictiile nu se vor opri la mijlocul lui aprilie. Micii producatori agricoli au inceput sa se promoveze puternic pe internet, restaurantele si-au dezvoltat servicii de home-delivery, folosind personalul pe post de curieri, altii si-au extins vanzarile prin intermediul website-urilor si platformelor specializate. Cu totii incearca sa continue business-ul, nu sa se predea si sa apeleze la somajul tehnic", spune consultantul economic Adrian Negrescu, de la Frames.Potrivit unui sondaj realizat de MiniCRM in randul antreprenorilor romani, in perioada 1-20 martie, 77% dintre companii vad deja modificari ale veniturilor din cauza crizei. 45% dintre aceste companii observa deja pierderi mari. Mai mult, peste 84% se asteapta la rezultate negative in urmatoarele 2-3 luni, ceea ce este in contrast cu cat de pregatite sunt aceste companii in acest moment.Din disperare si din lipsa de comenzi, din pacate, multe firme au inceput sa isi ofere serviciile pe gratis."Ii inteleg, cred ca oferind ceva pe gratis vor prinde ceva si cu bani sau vor sa vada cu ce se confrunta companiile din diferite domenii astfel incat sa ocupe segmentul de piata proaspat eliberat", spune Ligia Neacsu.Potrivit antreprenoarei,"Din ce iti platesti angajatii? Cu ce iti achiti facturile? Astfel de oferte, din punctul meu de vedere, nu ar trebui incurajate pentru ca, probabil, adancesc economia subterana. Se va ajunge din nou sa se lucreze la negru, fara facturi, cu oameni platiti din buzunar si care, intre timp, beneficiaza si de somajul tehnic. Trebuie sa evitam astfel de situatii", a mai spus aceasta.Rezultatele sondajului MiniCRM, la care au raspuns 246 de antreprenori din zona intreprinderilor mici si mijlocii, arata ca 81% dintre companii au intampinat, in aceasta perioada, dificultati cu partenerii si furnizorii. Mai mult de 36% dintre acestea au probleme serioase.Potrivit datelor companiei de consultanta Frames, pericolul extinderii economiei subterane este unul semnificativ., afirma analistii de la Frames."O astfel de destabilizare poate atrage dupa sine o criza financiara internationala, asa cum multi analisti prevestesc deja, de aceea este foarte important sa ne concentram atat pe businessurile noastre, individuale, cat si pe imaginea de ansamblu. Cred, de asemenea, ca interventiile statului vor juca un rol important in determinarea consecintelor acestei perioade", afirma Ionut Iovan, patronul Fabrica Ospitalitatii SRL (Red Angus).Multi antreprenori se intreaba ce pot face in aceasta situatie. Potrivit Ligiei Neacsu, firmele au alternativa de a dezvolta servicii la preturi mici, dar care sa le asigure supravietuirea."Din randul restaurantelor, operatorii de fine dining sunt primii care au avut de suferit, pentru ca aveau foarte putin loc de manevra. Cei specializati pe preparate casual au fost nevoiti sa iasa din zona de confort si sa se orienteze catre livrari, takeaway si catering. Aceasta modificare presupune foarte multe schimbari interne, la nivel de meniu - produse create pentru a face fata transportului, pentru a putea fi consumate acasa, in conditii optime etc. - fluxuri de productie si livrare. Chiar si metodele de plata sufera modificari, intrucat atat operatorii, cat si clientii prefera metodele cashless, considerate mai in siguranta", explica Ionut Iovan, patronul Fabrica Ospitalitatii SRL (Red Angus)."Noi am decis sa nu oferim nimic gratis, ci sa dezvoltam o noua gama de tarife prin care imi voi acoperi doar cheltuielile. Vreau sa pot sustine salariile angajatilor, sa pot plati darile la stat asociate salariilor, sa pot plati furnizorii de utilitati, abonamemte de tot felul: CRM, internet, telefonie etc. Eu zic ca asa ajutam economia, platind salariile intregi, nu 75% din salariul mediu pe economie, astfel incat angajatii firmei si familiile lor sa aiba din ce sustine cheltuielile in aceasta perioada, sa platesc darile la stat astfel incat statul sa detina lichiditati sa-si faca treaba in lupta cu COVID 19, furnizorii mei sa nu-si restranga drastic afacerile si sa nu mai am cu cine sa negociez un serviciu sau produs necesar business-ului dupa perioada asta", a declarat antreprenorul."Daca nu mentin in activitate firma, peste cateva luni, cand, de exemplu, ma voi duce sa cumpar un top de hartie de copiator, voi constata ca platesc pentru el cat greutatea in aur. Nu vreau sa ajung in situatia in care marii jucatori sa faca preturile si eu sa nu am putere de negociere, pentru ca sunt un mic antreprenor si nu contez", considera Ligia Neascu.Potrivit analistilor de la Frames, business-ul romanesc are nevoie, mai mult ca oricand, sa stranga randurile."Dincolo de facilitatile pentru somajul tehnic, vrem sa vedem puse in practica liniile de finantare cu dobanda subventionata. Mediul de afaceri are nevoie in primul rand de bani, de lichiditati cu care sa isi continue business-urile. Ca antreprenor sa poti discuta cu banca si sa iti asiguri rapid o linie de finantare cu care sa iti reconfigurezi business-ul, sa devii activ in mediul online, sa ai capital sa continui productia, serviciile. Somajul tehnic trebuie sa devina ultima solutie, nu prima, asa cum este promovata in prezent", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Ligia Neacsu si alti antreprenori care ii impartasesc opiniile lucreaza, in prezent, la dezvoltarea unei platforme de business online in care cererea si oferta sa se regaseasca intr-un mod simplu si eficient.De la prezentarea de produse si servicii, la cursuri si tutoriale de business, antreprenorii vor sa isi impartaseasca cunostintele si sa isi puna la comun resursele pentru a sustine economia reala."Vreau sa cred ca avem destula maturitate si nu ne lasam doborati de aceasta perioada, ca suntem o forta si avem un cuvant de spus. Hai sa ne unim si sa ne ducem mai departe activitatea, dar fara sa vanam profituri, sa targetam acoperirea cheltuielilor curente", spune antreprenorul.In prezent, pe forumurile de discutii economice din social media, curentul "Cumparati produse romanesti'' a capatat o relevanta si mai mare. De la micii producatori agricoli, la servicii de training si consultanta, antreprenorii si clientii sunt indemnati sa sustina mediul de afaceri local."Avem o economie fragila, cu un grad foarte mic de capitalizare. Dincolo de multinationale, care au un rol pozitiv si important in economie, peste 80% dintre companii sufera de lipsa de capital, iar dependenta financiara, pe lanturile comerciale, este extrem de ridicata. Dincolo de cei a caror activitate a fost stopata prin ordonanta militara, antreprenorii din celelalte sectoare trebuie sa gaseasca solutii sa conlucreze, sa isi sustina angajatii si sa nu cada in capcana masurilor drastice - reduceri de personal si neplata furnizorilor", afirma analistii de la Frames.Potrivit estimarilor companiei de consultanta, durata medie de plata a facturilor in economia romaneasca risca sa creasca la 4-5 luni, fata de 3 luni in prezent.,, Odata blocate fluxurile financiare, economia va cadea ca un castel de carti de joc'', a declarat Negrescu.