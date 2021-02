Cele mai importante elemente pentru dezvoltarea unui magazin online!

sa reprezinte fie numele companiei, fie produsele din oferta;

sa fie creativ si diferit de cel al concurentei;

sa fie usor de pronuntat;

sa fie usor de memorat;

sa contina cuvinte cheie reprezentative pentru nisa magazinului;

sa nu fie marca inregistrata.

costuri accesibile;

trafic estimat pe site;

asistenta asigurata 24/7;

integrare de solutii;

suport excelent pentru bazele de date.

Daca antreprenorii se gandesc sa infiinteze un magazin online, trebuie sa stie ca se aseamana unuia fizic din cateva puncte de vedere. Unul si cel mai important este ca site-ul va reprezenta vitrina magazinului, pe care clientii o vor analiza inainte sa cumpere.Pentru a avea o "vitrina" care sa atraga posibili clienti si care sa genereze incredere, este nevoie de o strategie bine definita si de o serie de actiuni de luat in calcul.Numarul clientilor magazinelor online a crescut masiv inca din anul 2019, cand romanii achizitionau online in proportie de 56%. Astazi, factorul care a influentat masiv vanzarile online este pandemia cu care oamenii se confrunta la nivel mondial.Pentru clienti, cumparaturile online sunt mult mai sigure si confortabile in prezent. Cat pentru antreprenor, crearea unui magazin online nu este dificil de pus in practica si este o idee extraordinara de afaceri.Primul pas de dezvoltare magazin online este alegerea numelui domeniului. Chiar daca pare ca numele ar putea fi ales simplu si rapid, este nevoie ca antreprenorul sa ia in calcul cateva aspecte importante, precum:Fiecare site web are nevoie de un hosting, respectiv de un spatiu in cadrul unui server, in care sunt stocate toate informatiile privitoare la viitorul magazin. Este important ca activitatea agentiei alese pentru hosting sa fie analizata si sa prezinte incredere.Antreprenorul poate alege dintre pachetele puse la dispozitie de compania de web design Bacau , tinand cont de urmatoarele aspecte:Conform VeryCreative.ro, cea mai buna si durabila platforma e-commerce este aceea care se adapteaza domeniului/tipului de clienti carora se adreseaza magazinul. Mai mult de atat, este etapa in care pentru antreprenor economiile nu trebuie sa primeze: se pare ca de la o platforma ieftina, asteptarile trebuie sa fie pe masura.Pentru ca magazinul online sa aiba succes, este esentiala indexarea sa in Google. In acest fel, se stabileste ranking-ul - ordinea in care rezultatele Google sunt afisate in urma unui search web.Antreprenorul are posibilitatea de a verifica daca magazinul online este sau nu integrat in Google. Este nevoie doar sa tasteze in casuta de search, dupa cum urmeaza: site: nume domeniu. In cele ce urmeaza, rezultatele vor afisa fie ca magazinul este indexat si in cate pagini este, fie ca nu este deloc indexat.