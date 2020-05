Kind Market - locul unde se leaga prietenii si incep parteneriate

Astfel, Macelaria Ghita a oferit cosuri cu preparate din carne pentru 5 bloggeri relevanti care sa le deguste si sa scrie despre ele.Madalina, trainer de time management, a primit o sesiune de fotografie de portret pe care si-o dorea in schimbul consultantei in organizare pe care o ofera.Codrut, webdesigner, lucreaza la website-ul de prezentare al micului butic de creatie care ii pregateste strategia de comunicare ce ii va face business-ul mai vizibil online.Ioana, care are un mic atelier de cosmetice homemade in Cluj, despre beneficiile carora face o serie de video-uri, a oferit produse pentru consultanta in Youtube oferita de Alexandra, Digital Specialist.Cristina, psihoterapeut si coach, a primit consultanta pentru promovarea in online de la doi profesionisti, in schimbul sesiunilor de coaching.Pornit din nevoie si dezvoltat cu pasiune, Kind Market a creat o cale de legatura intre freelanceri si antreprenori intr-un moment de blocaj al pietei, in care nu se mai punea problema ca business-urile mici sa investeasca in promovarea care le-ar fi adus prezenta si vizibilitatea in online necesare iar freelancerii duceau lipsa de proiecte.Cum colaborarile s-au deblocat prin bunavointa celor inscrisi, care au inteles ca este important sa ofere timp si know-how chiar si celor ale caror produse si servicii nu le erau necesare, o serie de parteneriate out-of-the-box au inceput sa prinda viata. Servicii mai putin cunoscute au devenit familiare si li s-a inteles sensul, produsele si brandurile mici si-au castigat ambasadori pe viata iar legaturile in comunitatea NO.MAD Talks s-au strans ca niciodata, ajutate de solidaritatea si apropierea intre membrii ei.Cu peste 150 de freelanceri inscrisi care ofera servicii de digital marketing, continut, grafica, realizare de site-uri de prezentare si magazine online, Kind Market se afla intr-un amplu proces de recrutare a micilor antreprenori care isi doresc sa lucreze cu profesionisti, dar si de educare, propunandu-si sa ii familiarizeze cu serviciile oferite de freelanceri si sa ii ajute sa isi identifice cat mai bine nevoile.In continuare, in platforma sunt bine-veniti atat freelancerii care vor sa-si puna la dispozitie abilitatile in schimbul altor servicii sau produse cat si antreprenorii care au nevoie de consultanta si servicii din partea freelancerilor, iar cu totii isi pot inregistra cererea si oferta pe NO.MAD Kind Market in cateva minute.Echipa NO.MAD Talks centralizeaza nevoile si ofertele primite si, folosindu-si toate abilitatile de project management si comunicare, face un matching intre ele iar in fiecare zi de marti, toti cei inscrisi vor primi o propunere cu oamenii care au nevoie de ajutorul lor si cu cei potriviti sa-i ajute.Cum unele colaborari sunt in derulare, dar unele s-au si finalizat cu succes, joi, pe 14 mai, de la ora 18:00, povestim pe Zoom la Kind After Market despre cum functioneaza platforma si cum poti duce la bun sfarsit un proiect alaturi de Costin Marinache, Macelaria Ghita si de Bogdan Daradan, Presa in Blugi, un producator si un freelancer care ne vor spune cum au colaborat si cum au fost perfect match in platforma.Parteneri media: Europa FM, Iqads, Start-up.ro, Ziare.com, Business24, The Institute, Igloo PRwave, Iqool, Zile si Nopti,The Trends, Romania Pozitiva, Feeder, Munteanu, kreatoria.ro.NO.MAD Talks este un eveniment lunar de networking si educatie dedicat freelancerilor si antreprenorilor la inceput de drum, fondat de Iunieta Sandu. Mai multe detalii despre concept sunt disponibile pe www.nomadtalks.ro